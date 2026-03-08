Memurlardan maaşlara eşel mobil sistemi talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bugün uygulanan sistemde memur maaşlarına altı ay için zam yapıldığını, enflasyon bu oranı aştığında oluşan kaybın ancak dönem sonunda “enflasyon farkı” adı altında telafi edildiğine dikkat çekti. Kahveci, “Oysa yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama, kamu çalışanlarının alım gücünün her ay biraz daha erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle memur maaşlarında da eşel mobil sistemine benzer bir uygulamaya geçilmeli, enflasyondaki aylık değişimler doğrudan ve gecikmeden maaşlara yansıtılmalıdır” dedi.