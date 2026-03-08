ABD ve İsrail’in İran’a saldırması sonucu Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılması, Orta Doğu’daki petrolün ulaşımını olumsuz etkiledi. Bu durum dünyada yakıt krizine neden olurken hükümet, eşel mobil sistemine geçilmişti.
Memurlardan maaşlara eşel mobil sistemi talebi
Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemine benzer bir sistem talebi memurlardan geldi. Maaşlarında oluşan enflasyon farkını hemen alamadıklarını belirten memurlar, bekleme olmadan ayılık olarak maaşlarına yansıtılması talebinde bulundular.Derleyen: Tuğçenur Acar
Eşel mobil sistemine göre akaryakıtta oluşacak artışların yüzde 75’i maktu ÖTV tutarlarından karşılanıyor ve yüzde 25’i vatandaşa yansıtılıyor.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, memurlar benzer bir düzenlemenin maaşlardaki enflasyon kaybını gecikmeksizin telafi edebilmek için kendilerine de uygulanmasını talep etti. Maaşlarında oluşan enflasyon farkını hemen alamayan memurlar 6 ay beklemek zorunda kalıyor.
6 aylık enflasyonun toplu sözleşme zammını aşan bölümü enflasyon farkı olarak ödeniyor. Memurlar, ilk altı ayda oluşan enflasyon farkını temmuzda, ikinci altı ayda oluşan enflasyon farkını da ocak ayında alabiliyor.
Örneğin TÜİK’in açıkladığı son verilere göre iki aylık enflasyon yüzde 7.95 oldu. Ocak ayında memur ile memur emeklisine yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı ile brüt bin lira seyyanen ödeme yapılmıştı.
İlk iki ayda ortaya çıkan yüzde 7.95 oranındaki enflasyon yüzde 11’lik zammın yarısından fazlasını buharlaştırdı. İlk 6 ayda enflasyon yüzde 11’i aşarsa memurlar temmuz ayında enflasyon farkı alacak. Memur bunun yerine enflasyon farkının aylık olarak ödenmesini istiyor.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bugün uygulanan sistemde memur maaşlarına altı ay için zam yapıldığını, enflasyon bu oranı aştığında oluşan kaybın ancak dönem sonunda “enflasyon farkı” adı altında telafi edildiğine dikkat çekti. Kahveci, “Oysa yüksek enflasyon dönemlerinde bu uygulama, kamu çalışanlarının alım gücünün her ay biraz daha erimesine yol açmaktadır. Bu nedenle memur maaşlarında da eşel mobil sistemine benzer bir uygulamaya geçilmeli, enflasyondaki aylık değişimler doğrudan ve gecikmeden maaşlara yansıtılmalıdır” dedi.