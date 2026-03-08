Yeniçağ Gazetesi
08 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi

Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi

ABD Kara Kuvvetleri, M1296 Stryker Dragoon zırhlı araçlarını rotasyonel konuşlandırma kapsamında Güney Kore’ye gönderdi. 30 mm top ile donatılan araçların bölgedeki birliklerin muharebe gücünü artırması hedefleniyor.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 1

ABD’den Güney Kore’ye zırhlı araç desteği
ABD Kara Kuvvetleri, M1296 Stryker Dragoon zırhlı araçlarını rotasyonel konuşlandırma kapsamında Güney Kore’ye sevk etti.

1 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 2

Araçlar Busan Limanı’na ulaştı
Zırhlı araçların Güney Kore’nin Busan Limanı üzerinden ülkeye giriş yaptığı ve konuşlandırma sürecinin başladığı açıklandı.

2 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 3

Muharebe gücü artırılacak
Stryker Dragoon araçlarının bölgedeki ABD birliklerinin ateş gücünü ve operasyonel kapasitesini artırması amaçlanıyor.

3 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 4

30 mm top ile donatıldı
M1296 Stryker Dragoon modeli, önceki Stryker araçlarına göre daha güçlü ateş gücü sağlayan 30 mm otomatik top ile donatıldı.

4 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 5

Uzaktan komutalı taret sistemi
Araçta Rafael tarafından geliştirilen SAMSON uzaktan komutalı taret sistemi kullanılıyor. Bu sistem mürettebatın araç içinden silahı kontrol etmesine imkân tanıyor.

5 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 6

Zırhlı hedeflere karşı etkili
30 mm top, zırhlı araçlara, tahkim edilmiş mevzilere ve düşman piyadelerine karşı daha uzun menzilden etkili ateş desteği sağlayabiliyor.

6 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 7

Stryker tugaylarının temel unsuru
Stryker araçları, ABD Kara Kuvvetleri’nin Stryker Tugay Muharebe Timleri’nin ana unsurlarından biri olarak görev yapıyor.

7 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 8

Hareket kabiliyeti yüksek
Sekiz tekerlekli tasarımı sayesinde Stryker araçları kara yollarında hızlı hareket edebiliyor ve paletli araçlara göre daha az lojistik destek gerektiriyor.

8 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 9

Modernizasyon adımı
M1296 Dragoon modeli, Stryker platformunun ateş gücünü artırmaya yönelik geliştirilen modernizasyon projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

9 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 10

Bölgedeki askeri dengeye katkı
ABD’nin Güney Kore’ye gönderdiği Stryker Dragoon araçlarının Kore Yarımadası’ndaki askeri caydırıcılığı güçlendirmesi bekleniyor.

10 11
Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi - Resim: 11
11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro