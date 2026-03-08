Uzak Doğu’da askeri hareketlilik: ABD Güney Kore’ye Stryker zırhlı araç gönderdi

ABD’den Güney Kore’ye zırhlı araç desteği
ABD Kara Kuvvetleri, M1296 Stryker Dragoon zırhlı araçlarını rotasyonel konuşlandırma kapsamında Güney Kore’ye sevk etti.
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Araçlar Busan Limanı’na ulaştı
Zırhlı araçların Güney Kore’nin Busan Limanı üzerinden ülkeye giriş yaptığı ve konuşlandırma sürecinin başladığı açıklandı.
Muharebe gücü artırılacak
Stryker Dragoon araçlarının bölgedeki ABD birliklerinin ateş gücünü ve operasyonel kapasitesini artırması amaçlanıyor.
30 mm top ile donatıldı
M1296 Stryker Dragoon modeli, önceki Stryker araçlarına göre daha güçlü ateş gücü sağlayan 30 mm otomatik top ile donatıldı.
Uzaktan komutalı taret sistemi
Araçta Rafael tarafından geliştirilen SAMSON uzaktan komutalı taret sistemi kullanılıyor. Bu sistem mürettebatın araç içinden silahı kontrol etmesine imkân tanıyor.
Zırhlı hedeflere karşı etkili
30 mm top, zırhlı araçlara, tahkim edilmiş mevzilere ve düşman piyadelerine karşı daha uzun menzilden etkili ateş desteği sağlayabiliyor.
Stryker tugaylarının temel unsuru
Stryker araçları, ABD Kara Kuvvetleri’nin Stryker Tugay Muharebe Timleri’nin ana unsurlarından biri olarak görev yapıyor.
Hareket kabiliyeti yüksek
Sekiz tekerlekli tasarımı sayesinde Stryker araçları kara yollarında hızlı hareket edebiliyor ve paletli araçlara göre daha az lojistik destek gerektiriyor.
Modernizasyon adımı
M1296 Dragoon modeli, Stryker platformunun ateş gücünü artırmaya yönelik geliştirilen modernizasyon projelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bölgedeki askeri dengeye katkı
ABD’nin Güney Kore’ye gönderdiği Stryker Dragoon araçlarının Kore Yarımadası’ndaki askeri caydırıcılığı güçlendirmesi bekleniyor.