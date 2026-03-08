Okullarda temizlik krizi büyüyor. Sözleşmeli temizlik personelinin sözleşmelerinin 1 Mart’ta sona ermesi ve yeni sözleşmelerin 9 Mart’ta yapılacak olması nedeniyle birçok okulda yaklaşık bir hafta temizlik hizmeti verilemeyecek. Hijyen sorunu yeniden gündemin merkezine yerleşti.

AKP iktidarının sık sık başarı örneği diye gösterdiği eğitim sisteminde sorunlar giderek büyüyor. Yıllardır kalıcı çözüm bulunamayan temizlik ve hijyen sorunu bu kez sözleşme boşluğu yüzünden yeniden gündeme taşındı. Okullarda görev yapan sözleşmeli temizlik personelinin sözleşmeleri 1 Mart’ta sona erdi. Yeni sözleşmelerin ise 9 Mart’ta yapılmasının planlanması nedeniyle okulda 8-9 gün temizlik hizmeti verilemeyecek.

'AYNI TABLO VAR'

Konuya ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Her yıl yaklaşık 100 bine yakın ücretli öğretmen görevlendiriliyorsa bu aslında öğretmen açığının açık bir göstergesidir. Temizlik personelinde de aynı tablo var” ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemiyle birlikte karar alma süreçlerinin hızlanacağı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını savunan Özbay, “Bugün geldiğimiz noktada kurumların birbirleriyle dahi planlama yapamadığını görüyoruz. Bir hafta, on günlük boşluk oluşuyor ve okullar temizliksiz bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

VELİLER TEMİZLİK YAPIYOR

Okullarda yaşanan personel eksikliğinin öğretmenleri ve velileri de zor durumda bıraktığını belirten Özbay, birçok okulda temizlik işinin farklı yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını söyledi. Özbay, “Bazı öğretmenler kendi sınıflarını temizlemek zorunda kalıyor. Bazı okullarda veliler devreye giriyor. Okul yönetimleri bazen mahalleden günlük yevmiye ile temizlik yaptırmaya çalışıyor” dedi.

Kamuda tasarruf politikaları gündemdeki yerini korurken, uygulamaların bazı alanlarda daha sert hissedildiği yönündeki eleştiriler de artıyor. Özellikle eğitim kurumlarında ortaya çıkan tablo, “tasarruf sadece okullarda mı uygulanıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

BAKAN TEKİN: 2002'DEN ÖNCE OKULLARDA TUVALET BİLE YOKTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'daki İl Başkanlığı'nda düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda AKP döneminde eğitimde büyük bir atılım gerçekleştirildiğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

2002'de dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 'Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılına Mektuplar' projesi başlatıyor. 2023'te o mektuplar PTT aracılığıyla bana geldi. Öğretmenlerimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim, çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar, okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' yazmış. Yani okullarda tuvalet bile yok. Çok eski değil, 2002'de yazılmış bu mektuplar. Şu an 650 bin dersliğimizin tamamında internet erişimi sağlanan akıllı tahtalar var. Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye diyor. Bu ülkenin çocukları kara tahtalara, 80 kişilik sınıflara, tuvaleti olmayan okullara mahkum olmamalı dedik ve gerçekten çok güzel okullar yaptık."