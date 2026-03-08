Türkiye mi güçlü İsrail mi? İşte iki ülkenin özellikleri

1-) Coğrafi Avantaj

İsrail, yaklaşık 22 bin kilometrekarelik dar bir alanda sıkışmış bir ülke olarak, kritik altyapılarını (havalimanları, enerji tesisleri ve limanlar) yoğun bir füze saldırısıyla kolayca hedef alınıp felç edilebilecek bir yapıya sahip. Bu küçük coğrafya, İsrail'e geri çekilme veya savunma manevrası için sınırlı seçenek bırakıyor.

Buna karşın Türkiye, 783 bin kilometrekarelik geniş topraklarıyla stratejik bir derinlik sunuyor. Bu sayede ordusunu farklı bölgelere dağıtma, lojistik hatlarını iç kesimlere kaydırma ve saldırı altında bile etkin karşı hamleler yapma imkanı elde ediyor, adeta yıkılmaz bir kale haline geliyor.