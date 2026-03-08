Hibrit savaş taktikleri İsrail’e karşı öne çıkarken, insansız hava aracı (İHA) filoları ve mühimmat bağımsızlığı gibi gelişmeler, bu üstünlüğü sadece rakamsal bir farktan öteye taşıyarak stratejik bir gerçekliğe dönüştürüyor.
Türkiye mi güçlü İsrail mi? İşte iki ülkenin özellikleri
Türkiye, coğrafi genişliği, askeri birikimi ve yerli savunma sanayisindeki girişimleriyle İsrail'e nazaran belirgin bir üstünlük kuruyor.Derleyen: Baran Yalçın
İşte Türkiye'nin askeri alanda İsrail'i geride bırakan temel unsurlar:
1-) Coğrafi Avantaj
İsrail, yaklaşık 22 bin kilometrekarelik dar bir alanda sıkışmış bir ülke olarak, kritik altyapılarını (havalimanları, enerji tesisleri ve limanlar) yoğun bir füze saldırısıyla kolayca hedef alınıp felç edilebilecek bir yapıya sahip. Bu küçük coğrafya, İsrail'e geri çekilme veya savunma manevrası için sınırlı seçenek bırakıyor.
Buna karşın Türkiye, 783 bin kilometrekarelik geniş topraklarıyla stratejik bir derinlik sunuyor. Bu sayede ordusunu farklı bölgelere dağıtma, lojistik hatlarını iç kesimlere kaydırma ve saldırı altında bile etkin karşı hamleler yapma imkanı elde ediyor, adeta yıkılmaz bir kale haline geliyor.
2-) Savunma Sanayisinde Yerli Üretim Hamlesi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), teknolojik açıdan gelişmiş olsa da mühimmat ve yedek parça tedarikinde büyük ölçüde ABD'ye bağımlı. Uzun süren bir çatışmada ABD desteği kesilirse, İsrail'in operasyonel kapasitesi hızla tükenebilir.
Türkiye ise 2026 itibarıyla yerlilik oranını yüzde 85'in üzerine çıkararak kendi füzelerini, mühimmatını ve platformlarını üretme yeteneğine ulaştı. Özellikle Bayraktar TB3, Kızılelma ve Anka-3 gibi SİHA'lar, hava, deniz ve kara hakimiyeti sağlıyor. İsrail'in "Demir Kubbe" (Iron Dome) gibi pahalı savunma sistemleri, düşük maliyetli binlerce kamikaze İHA'nın eş zamanlı "doygunluk saldırısı" karşısında yetersiz kalabilir.
3-) Askeri Tecrübe ve Ordu Büyüklüğü
Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olarak, hücum odaklı bir askeri doktrine sahip. Yılların birikimiyle kazanılan saha tecrübesi, ordunun esnek ve etkili operasyonlar yürütmesini sağlıyor. İsrail ordusu ise daha çok savunma ve hassas nokta vuruşlarına odaklanan bir yapı sergiliyor.
4-) Deniz Gücü ve Mavi Vatan Doktrini
İsrail donanması, kıyı savunması ve doğal gaz platformlarını koruma gibi sınırlı görevlere odaklı, nispeten küçük bir filo. Türkiye ise "Mavi Vatan" stratejisiyle açık denizlerde varlık gösteren güçlü bir donanmaya evrildi, bu alanda belirgin bir üstünlük kazandı.
5-) Hava Üstünlüğü: KAAN ve Özgür Projeleri
İsrail'in F-35 filosuna karşı Türkiye, milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ı geliştirerek bu alanda bağımsızlığını ilan etti. Ayrıca mevcut F-16'larını "Özgür" projesiyle yerli aviyonik sistemler ve radarlarla donatan Türkiye, uçaklarının yazılımını tamamen kendi kontrolünde tutuyor. Bu, olası elektronik müdahaleleri veya dış müdahaleleri önleyerek stratejik bir avantaj sağlıyor.