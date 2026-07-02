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Kaynak: Haber Merkezi / DHA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın verilerine göre, saat 14.06'da kaydedilen depremin merkez üssü Akdeniz'de, Datça'ya yaklaşık 137,45 kilometre mesafede bulunuyor. Depremin yerin 19,87 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

'HELENİK YAY OLAĞANIN ÜSTÜNDE HAREKETLİ'

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme dikkat çekti. Bektaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"5,3 AKDENIŹ DEPREMİNE DİKKAT! Son bir ayda Helenik Yay olağanın üzerinde hareketli. Bugünkü Datça açıkları Mw 5.3 depremi de bu sismik aktivitenin yeni bir halkası. Helenik yayı ve depremselliğinin 1969-2025 M6-7 UŞAK FAY BLOĞU DEPREM KÜMESİ ile olası ilişkisi vardır."

Ayrıntılar gelecek...