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Kaynak: Haber Merkezi

Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, biyolojik babasını bulabilmek için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katıldı. Programdaki açıklamalarının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan DNA testi sonucunda Hamid Yorulmaz'ı büyüten Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığı belirlendi. Yorulmaz ise biyolojik babasının kimliğinin ailesi tarafından kendisinden gizlendiğini öne sürdü.

18 yaşındaki genç, programda biyolojik babasını bulmak için "Ölmek istemiyorum" diyerek çağrıda bulundu.

Dayısı Mehmet Yorulmaz'ın da bu konuda bilgi sahibi olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Programda ayrıca Hamid'in biyolojik babasının bulunmasının tedavi süreci açısından önem taşıdığı vurgulanmıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hamid Yorulmaz'ın programda dile getirdiği iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Soruşturmanın "çocuğun soybağını değiştirme", "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" ve "tehdit" suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Hamid Yorulmaz'ın annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.