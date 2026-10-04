YENİ HAFTAYA HAVA SÜRPRİZİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ekim Pazartesi tahminlerini yayımladı. Haritada Türkiye’nin önemli bir bölümünde yağış işaretleri görülürken sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den 31 ile sağanak uyarısı: Gök gürültülü yağış geliyor
Meteoroloji’nin 5 Ekim tahmininde hava bir anda değişiyor. 31 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgârın hızı 60 kilometreye çıkacak. İstanbul 21, Ankara 19, İzmir 26 dereceyi görecek. İşte il il ve bölge bölge hava durumu...Kaynak: Haber Merkezi
YENİ HAFTAYA HAVA SÜRPRİZİ
HARİTADA 31 İL İÇİN YAĞIŞ VAR
Yeni tahmin haritasında 31 ilde yağış bekleniyor. Sağanakların Ege’nin güneyinden Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda görülmesi öngörülüyor.
İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN 31 İL
Yağış beklenen iller şöyle:
Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari.
EGE’DE ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT
Ege Bölgesi’nde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava beklenirken Muğla ve Denizli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak görülecek.
İzmir: 26°C
Muğla: 23°C
Denizli: 25°C
AKDENİZ’DE LOKAL YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Akdeniz’de bulutlar artıyor. Lokal noktalarında yağış beklenirken, sıcaklıklar kıyılarda 20’li derecelerin üzerinde kalacak.
Adana: 28°C
Antalya: 27°C
Mersin: 27°C
İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞ BAŞLIYOR
İç Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur kendisini gösterecek. Konya ve Nevşehir’de öğleden sonra sağanak beklenirken Ankara ve Eskişehir’de hava daha serin olacak.
Ankara: 19°C
Eskişehir: 19°C
Konya: 20°C
Nevşehir: 18°C
MARMARA’DA YAĞMUR DEĞİL RÜZGÂR ÖNE ÇIKIYOR
Marmara’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak bölgenin özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgâr etkili olacak.
İstanbul: 21°C
Bursa: 22°C
Kocaeli: 22°C
Çanakkale: 23°C
RÜZGÂR 60 KİLOMETREYE ÇIKACAK
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgârın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
GÜNEYDOĞU’DA YAĞIŞLI PAZARTESİ
Güneydoğu Anadolu’da sağanakların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olması bekleniyor. Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt yağış beklenen kentler arasında.
Şanlıurfa: 27°C
Gaziantep: 23°C
Diyarbakır: 25°C
Batman: 25°C
Siirt: 24°C
DOĞU ANADOLU’NUN BATISINDA SAĞANAK
Doğu Anadolu’nun batısında da yağış görülecek. Özellikle Malatya’da öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri de yağışlı sistemin etkisinde kalacak.
Malatya: 20°C
Tunceli 20°C
Elazığ: 21°C
Bingöl: 21°C
DOĞUDA TERMOMETRELER 17 DERECEYE İNİYOR
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde serin hava kendisini iyice hissettirecek. Meteoroloji tahminine göre üç kentte günün en yüksek sıcaklığı 17 derece civarında olacak.
Erzurum: 17°C
Kars: 17°C
Van: 17°C
KARADENİZ KIYILARI PARÇALI BULUTLU
Orta ve Doğu Karadeniz kıyı şeridinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Zonguldak 19°C
Samsun 21°C
Trabzon ise 19°C
ölçülecek
SICAKLIKLAR NORMALİN ALTINDA
Meteoroloji’nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. İç ve doğu bölgelerde serinlik daha belirgin hissedilecek.