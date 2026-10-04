Meteoroloji’den 31 ile sağanak uyarısı: Gök gürültülü yağış geliyor

HARİTADA 31 İL İÇİN YAĞIŞ VAR

Yeni tahmin haritasında 31 ilde yağış bekleniyor. Sağanakların Ege’nin güneyinden Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda görülmesi öngörülüyor.