İskoçya'da nefes kesen bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. 1985’ten bu yana Celtic ve Rangers dışında hiçbir takımın şampiyon olamadığı ligde Hearts, tarihi başarıya çok yaklaşmış durumda. Ancak Celtic’in son saniyelerde gelen galibiyetiyle birlikte şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı.

CELTIC 90+8’DE HAYAT BULDU

Motherwell deplasmanında puan kaybetmek üzere olan Celtic, uzatma dakikalarında penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında topun başına geçen Kelechi Iheanacho hata yapmadı ve takımına galibiyeti getirdi.

FİNAL HESAPLARI DEĞİŞTİ

Eğer Celtic sahadan beraberlikle ayrılsaydı, son hafta Hearts karşısında şampiyon olabilmek için rakibini en az 3 farklı mağlup etmek zorunda kalacaktı.

Final maçında 79 puanlı Celtic, 80 puanla lider Hearts'ı konuk edecek. Şampiyonu 16 Mayıs'ta oynanacak bu maçın sonucu belirleyecek.