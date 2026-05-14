OLAYLAR

1560 - Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, Cerbe Deniz Savaşı'nı kazandı.

1643 - XIV. Louis, babası Kral XIII. Louis'nin ölümü üzerine, daha 4 yaşındayken Fransa tahtına çıktı.

1767 - İngiliz Hükûmeti'nin ithal çaya vergi koyması üzerine, Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı.

1796 - Edward Jenner, ilk çiçek aşısını uyguladı.

1811 - Paraguay, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.

1839 - Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de ilk eczacı sınıfının açıldığı tarihi esas alınarak “Eczacılık Günü” olarak kabul ve ilan edildi.

1861 - 859 gram ağırlığında kondrit tipinde bir meteorit olan "Canellas Meteoriti", İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında yeryüzüne çarptı.

1919 - İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.

1919 - İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Mezarlığında toplanarak, Reddi İlhak ilkesini kabul etti.

1937 - Tarım Bakanlığı kuruluş kanunu kabul edildi.

1939 - Peru'da 5 yaşındayken doğum yapan Lina Medina, kayıtlara geçmiş en genç anne olarak tıp tarihinde yerini aldı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Hollanda, Alman Hava Kuvvetleri tarafından işgal edildi. Rotterdam Bombardımanı başladı.

1946 - Türkiye Sosyalist Partisi kuruldu. Başkanlığa avukat Esat Adil Müstecaplıoğlu seçildi.

1948 - İngiltere'nin kontrolündeki Filistin Mandası sona erdi ve İsrail bağımsızlığını ilan etti. Aynı gün Arap devletleri tarafından saldırıya uğraması ile ilk Arap-İsrail Savaşı başladı.

1950 - 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti, yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi. Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi.

1955 - Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği, yeni bir askeri ittifak içeren Varşova Paktı'nı imzaladılar.

1970 - Kızıl Ordu Fraksiyonu (Baader-Meinhof Grubu) adlı radikal sol örgüt, Almanya'da kuruldu.

1972 - Bülent Ecevit, CHP kurultayında Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra CHP'nin üçüncü Genel Başkanı seçildi.

1973 - ABD'nin ilk uzay istasyonu olan Skylab fırlatıldı.

1974 - 12 Mart askeri müdahalesi sırasında tutuklananları kapsayan genel af çıktı. 141 ve 142'nci maddeler kapsam dışı kaldı.

1984 - Yaşar Kemal'in "İnce Memed" romanını sinemaya uyarlayan Peter Ustinov'un filminin galası Londra'da yapıldı.

1985 - Hüsamettin Cindoruk, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı seçildi. Cindoruk, "Bu emaneti kimseye teslim etmem. Sadece sahibine teslim ederim." dedi. Yeni Genel Başkanın lakabı "emanetçi" oldu.

1987 - TBMM, Anayasa değişikliğini kabul ederek, siyasi yasaklar için referanduma gidilmesi, milletvekili sayısının 450'ye çıkarılması ve seçmen yaşının 20'ye indirilmesini benimsedi.

1994 - Efsanevi MacGyver adlı televizyon dizisinin "Lost Treasure of Atlantis" ismindeki filmi, Türkiye'de gösterime girdi.

1997 - Danıştay, Bergama köylülerinin siyanürle altın üretimine son verilmesi talebini kabul etti.

1998 - Emmy Ödüllü Amerikan Sitcom dizisi Seinfeld'in son bölümü, NBC televizyonundan yayınlandı. Dizi, 9 yıldır yayınlanıyordu.

2006 - Galatasaray, Süper Lig'deki 16. Şampiyonluğunu kazandı.

2010 - Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi, ticari ve kültürel işbirliğini öngören 21 adet dostluk antlaşması imzalandı.

2010 - Atlantis Uzay Mekiği son yolculuğuna çıktı.[1]

2013 - Demi Lovato'nun DEMI adlı albümü yayınlandı.

2014 - Türkiye'de 13 Mayıs'ta Soma'da gerçekleşen maden kazasında ölen 301 madenci için, millî yas ilan edildi.

2023 - Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri yapıldı. Seçim sonucunda hiçbir aday %50 barajını geçemediği için seçim 2. Tura kaldı.

DOĞUMLAR

1710 - Adolf Frederick, İsveç kralı (ö. 1771)

1725 - Ludovico Manin, 1789-1797 yılları arasında Venedik Cumhuriyeti "Doçe (ö. 1802)

1727 - Thomas Gainsborough, İngiliz ressamdır (ö. 1788)

1771 - Robert Owen, Galli reformcu ve sosyalisttir (ö. 1858)

1836 - Wilhelm Steinitz, Çek asıllı Amerikalı Dünya satranç şampiyonu (ö. 1900)

1858 - Anthon van Rappard, Hollandalı ressam (ö. 1892)

1867 - Kurt Eisner, Alman politikacı, devrimci, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni (ö. 1919)

1869 - Arthur Rostron, İngiliz denizci (ö. 1940)

1880 - Wilhelm List, Almanya'nın subayı ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmareşal'i (ö. 1971)

1897 - Sidney Bechet, Amerikan caz saksofoncusu, klarnet müzisyeni ve besteci (ö. 1959)

1904 - Hans Albert Einstein, İsviçreli-Amerikalı mühendis ve öğretmen (ö. 1973)

1904 - Marcel Junod, İsviçreli doktor, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (UKHK) delegesi (ö. 1961)

1905 - Jean Daniélou, Kardinal ilan edilen Fransız Cizvit patrolog (ö. 1974)

1907 - Muhammed Eyüb Han, Pakistanlı asker ve siyasetçi (ö. 1974)

1909 - Godfrey Lionel Rampling, İngiliz atlet ve subay (ö. 2009)

1918 - Marie Smith, Eyak dilini konuşan son kişi (ö. 2008)

1922 - Franjo Tuđman, Hırvatistan'ın ilk Devlet Başkanı (ö. 1999)

1928 - Jean Jacques Becker, Fransız tarihçi ve çağdaş tarih uzmanı (ö. 2023)

1930 - Bonifácio José Tamm de Andrada, Brezilyalı siyasetçi, hukuk akademisyeni ve gazeteci (ö. 2021)

1930 - María Irene Fornés, Alman yazar (ö. 2018)

1931 - Alvin Lucier, Amerikalı besteci ve eğitimci (ö. 2021)

1934 - Can Kolukısa, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1935 - İvan Dimitrov, Bulgar millî futbolcu (ö. 2019)

1936 - Mahiru Akdağ, Türk voleybolcu ve avukat (ö. 2020)

1939 - Çevik Bir, Türk asker 2. Genelkurmay Başkanı

1939 - Çiğdem Selışık Onat, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1943 - Jack Bruce, İskoç rock müzisyeni (ö. 2014)

1943 - Olafur Ragnar Grimsson, İzlandalı siyasetçi

1944 - George Lucas, Amerikalı film yönetmeni

1945 - Francesca Annis, İngiliz oyuncu

1945 - Vladislav Ardzinba, Abhaz siyasetçi (ö. 2010)

1945 - Yochanan Vollach, İsrailli futbolcu

1952 - David Byrne, İskoçya doğumlu, ABD'de yaşayan ve 1975 ile 1991 yılları arasında etkin olan New Wave grubu Talking Heads'in kurucularından olan müzisyen

1952 - Robert Zemeckis, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, yapımcı ve yazar

1953 - Tom Cochrane, Kanadalı müzisyen

1953 - Norodom Sihamoni, Kamboçya Kralı

1955 - Ali Dürüst, Türk iş ve spor insanı

1955 - Big Van Vader, Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusudu (ö. 2018)

1957 - William G. Gregory, Amerikalı emekli NASA astronotu

1959 - Patrick Bruel, Fransız şarkıcı ve oyuncu

1959 - Stefano Malinverni, İtalyan atlet (ö. 2024)

1960 - Sinan Alaağaç, Türk futbolcu (ö. 1985)

1961 - Tim Roth, İngiliz sinema oyuncusu ve yönetmen

1961 - Alain Vigneault, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1961 - Ulrike Folkerts, Alman oyuncu

1964 - Carl Hardwick, Amerikalı profesyonel vücut geliştirmeci

1964 - Ebu Enes el-Libi, Libyalı el-Kaide'nin üst düzey sorumlusu (ö. 2015)

1965 - Eoin Colfer, İrlandalı yazar

1966 - Marianne Denicourt, Fransız oyuncu, yönetmen ve senarist

1966 - Raphael Saadiq, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1967 - Jenny Schily, Alman oyuncu

1969 - Cate Blanchett, Avustralyalı oyuncu

1969 - Sabine Schmitz, Alman kadın otomobil yarışçısı ve televizyon sunucusu (ö. 2021)

1971 - Deanne Bray, Amerikalı aktris

1971 - Sofia Coppola, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, oyuncu ve yapımcı

1973 - Hakan Ünsal, Türk futbolcu

1975 - Rashid Atkins, Amerikalı basketbolcu

1977 - Roy Halladay, ABD'li beyzbolcu (ö. 2017)

1977 - Pusha T, Amerikalı rapçi

1978 - André Macanga, Angolalı millî futbolcu

1978 - Elisa Togut, İtalyan voleybolcu

1978 - Gustavo Varela, Uruguaylı millî futbolcu

1979 - Bleona Qereti, Arnavut şarkıcı

1979 - Clinton Morrison, İrlandalı eski millî futbolcu

1979 - Carlos Tenorio, Ekvadorlu millî futbolcu

1980 - Pavel Pondak, Estonyalı millî futbolcu

1980 - Zdeněk Grygera, Çek futbolcu

1981 - Júlia Sebestyén, Macar buz patenci

1982 - Ignacio María González, Uruguaylı futbolcu

1983 - Anahí, Bir şarkıcı-söz yazarı, Meksika ve aktris

1983 - Amber Tamblyn, Amerikalı oyuncu

1984 - Nigel Reo-Coker, Sierra Leone asıllı İngiliz futbolcu

1984 - Olly Murs, İngiliz şarkıcı

1984 - Patrick Ochs, Alman futbolcu

1984 - Michael Rensing, Alman futbolcu

1984 - Hassan Yebda, Cezayirli millî futbolcu

1984 - Mark Zuckerberg, Amerikalı bilgisayar programcısı ve iş insanı

1985 - Zack Ryder, Amerikalı profesyonel güreşçi

1986 - Marco Motta, İtalyan millî futbolcu

1989 - Jon Leuer, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Alina Talay, Beyaz Rus kısa mesafe engelli koşucusu

1990 - Emily Samuelson, Amerikalı buz patenci

1991 - Muhammed İldiz, Avusturyalı -Türk futbolcu

1993 - Miranda Cosgrove, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1993 - Kristina Mladenovic, Fransız profesyonel tenisçi

1994 - Marquinhos, Brezilyalı futbolcu

1994 - Dennis Praet, Belçikalı millî futbolcu

1994 - Emmanouil Siopis, Yunan futbolcu

1995 - Bernardo, Brezilyalı futbolcudur

1996 - Pokimane, Fas asıllı Kanadalı Twitch yayıncısı ve YouTube ünlüsü

1996 - Martin Garrix, Hollandalı DJ

1997 - Rúben Dias, Portekizli millî futbolcu

1998 - Taruni Sachdev, Hint çocuk oyuncu ve model (ö. 2012)

1998 - Aaron Ramsdale, İngiliz millî futbolcu

ÖLÜMLER

649 - Papa I. Theodorus, 24 Kasım 642 tarihinden öldüğü 649 yılına kadar papa (d. ?)

964 - Papa XII. Ioannes, Katolik Kilisesi'nin dini lideri (d. 937)

1610 - IV. Henry, Fransa Kralı (d. 1553)

1643 - XIII. Louis, Fransa Kralı (d. 1601)

1756 - Eğrikapılı Mehmed Rasim, Osmanlı hattat (d. 1688)

1863 - Émile Prudent, Fransız piyanist ve besteci (d. 1817)

1865 - Nâsıf Maluf, Lübnanlı sözlükbilimci (d. 1823)

1887 - Lysander Spooner, Amerikalı politik düşünür, deneme ve kitapçık yazarı, üniteryen, kölelik karşıtı (d. 1808)

1893 - Eduard Kummer, Alman Matematikçi (d. 1810)

1906 - Carl Schurz, Alman devrimci ve devlet adamı (d. 1829)

1912 - August Strindberg, İsveçli oyun yazarı ve romancı (d. 1849)

1916 - William Stanley, Amerikalı fizikçi ve mucit (d. 1858)

1920 - Ronald Burrows, Britanyalı arkeolog ve akademisyen (d. 1867)

1928 - Abdülhamid Hamdi Bey, Türk siyasetçi ve din adamı (d. 1871)

1936 - Edmund Allenby, İngiliz general (d. 1861)

1940 - Emma Goldman, Amerikalı anarşist yazar (d. 1869)

1943 - Henri La Fontaine, Belçikalı hukukçu (d. 1854)

1946 - Lee Kohlmar, Alman film yönetmeni ve sinema oyuncusu (d. 1873)

1968 - Husband Kimmel, Amerikalı komutan (d. 1882)

1970 - Billie Burke, Amerikalı aktris (d. 1884)

1975 - Ernst Alexanderson, Amerikalı elektrik mühendisi (d. 1878)

1980 - Carl Ebert, Alman tiyatro yönetmeni ve oyuncusu (d. 1887)

1980 - Hugh Griffith, Galli aktör (d. 1912)

1984 - Vasıf Öngören, Türk oyun yazarı (d. 1938)

1987 - Rita Hayworth, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1918)

1991 - Jiang Qing, Mao Zedong'un karısı (d. 1914)

1994 - Cihat Arman, Türk futbolcu (Fenerbahçe ve millî takımın eski kalecisi] (d. 1915)

1995 - Belkıs Dilligil, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1929)

1998 - Frank Sinatra, Amerikalı müzisyen ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1915)

2003 - Wendy Hiller, İngiliz aktris (d. 1912)

2007 - Turan Yavuz, Türk gazeteci (d. 1956)

2009 - Monica Bleibtreu, Avusturya asıllı Alman oyuncu (d. 1944)

2012 - Taruni Sachdev, Hint çocuk oyuncu ve model (d. 1998)

2013 - Ingrid Visser, Hollandalı voleybolcu (d. 1977)

2015 - B.B. King, Amerikalı müzisyen (d. 1925)

2016 - Balázs Birtalan, Macar şair, yazar, psikoterapist ve aktivist (d. 1969)

2016 - Lasse Mårtenson, Fin şarkıcı, komedyen, besteci ve oyuncu (d. 1934)

2017 - Powers Boothe, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1948)

2017 - Frank Brian, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu (d. 1923)

2017 - Brad Grey, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (d. 1957)

2017 - Bruce Hill, Amerikalı otomobil yarışçısı (d. 1949)

2017 - Tom McClung, Amerikalı caz piyanisti ve bestecisi (d. 1957)

2018 - Doug Ford, Amerikalı golfçü (d. 1922)

2018 - Tom Wolfe, Amerikalı gazeteci ve yazar (d. 1930)

2019 - Yuri Bohutsky, Ukraynalı siyasetçi ve eski bakan (d.1952)

2019 - Leopoldo Brizuela, Arjantinli gazeteci, şair ve çevirmen (d. 1963)

2019 - Tim Conway, Amerikalı komedyen ve oyuncu (d. 1933)

2019 - Sven Lindqvist, İsveçli yazar (d. 1932)

2019 - Étienne Perruchon, Fransız film müziği bestecisi (d. 1958)

2019 - Alice Rivlin, Amerikalı ekonomist ve siyasetçi (d. 1931)

2020 - Anisuzzaman, Bangladeşli eğitimci, yazar, aktivist ve akademisyen (d. 1937)

2020 - Teresa Aquino-Oreta, Filipinli Liberal siyasetçi (d. 1944)

2020 - Hans Cohen, Hollandalı mikrobiyolog (d. 1923)

2020 - Phyllis George, Amerikalı aktris, televizyon sunucusu, iş insanı ve eski model (d. 1949)

2020 - Joey Giambra, İtalyan Amerikalı caz müzisyeni (d. 1933)

2020 - Sally Rowley, Amerikalı mücevher üreticisi ve sivil haklar aktivisti (d. 1931)

2020 - Jorge Santana, Meksikalı müzisyen (d. 1951)

2021 - Jaime Garza, Meksikalı aktör (d. 1954)

2021 - Ester Mägi, Estonyalı-Sovyet besteci (d. 1922)

2022 - Maxi Rolón, Arjantinli profesyonel futbolcu (d. 1995)

2022 - Francesco Zerrillo, İtalyan Roma Katolik piskopos (d. 1931)

2024 - Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1940)

2025 - Chufo Lloréns, İspanyol yazar (d. 1931)