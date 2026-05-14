İtalya Kupası finalinde Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Inter, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonun ikinci kupasını müzesine götürdü.

INTER ERKEN GOLLE KONTROLÜ ELE ALDI

Karşılaşmaya baskılı başlayan Inter, 14. dakikada öne geçti.

Barella’nın kullandığı kornerde Thuram’ın dokunduğu top, Marusic’e çarparak ağlara gitti ve Inter 1-0 öne geçti.

LAUTARO FİŞİ ÇEKTİ

Finalin kırılma anı ise 35. dakikada yaşandı. Dumfries, Nuno Tavares’in büyük hatasında topu kaparak ceza sahasına girdi ve Lautaro Martinez’e boş kaleye golü attırdı.

Arjantinli yıldızın golüyle Inter soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

LAZIO'NUN GERİ DÖNÜŞ ÇABALARI YETERLİ OLMADI

İkinci yarıda Maurizio Sarri’nin ekibi oyuna ortak olmaya çalıştı.

Noslin ve Dia ile yakalanan fırsatlarda Lazio farkı azaltma şansını değerlendiremedi. Inter kalecisi Martinez yaptığı kritik kurtarışlarla skorun korunmasında pay sahibi oldu.

GOL VAR İNCELEMESİNE TAKILDI

Lazio’nun 74. dakikada Bowie ile bulduğu gol ise uzun VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU MAÇI YEDEK KULÜBESİNDE İZLEDİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, final karşılaşmasında süre almadı. Sakatlığı sonrası riske edilmeyen yıldız oyuncu,yedek kulübesinden maçı takip etti. Hakan Çalhanoğlu sezonu Serie A ve İtalya Kupası zaferiyle kapatarak önemli bir başarı yakaladı.

CHIVU İLK SEZONUNDA DUBLE YAPTI

Teknik direktör Cristian Chivu da Inter kariyerine unutulmaz bir başlangıç yaptı.

Serie A şampiyonluğunun ardından İtalya Kupası’nı da kazanan Inter, sezonu dubleyle tamamladı.