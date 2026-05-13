Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni deplasmanda geriden gelerek 2-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'da galibiyeti getiren golü kaydeden Ernest Muçi maç sonu açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olmasına rağmen finale çıkmalarından dolayı mutlu olduklarını belirten Muçi, "Finale çıkmak için çok önemli bir maçtı. Deplasman maçları her zaman zordur. Genç oyuncularla oynamaları işi daha da zorlaştırabiliyor. Hedefimiz finale çıkıp kupayı alabilmek. Harika bir sezon geçiriyoruz ve taraftarımız da kupayı hak ediyor." dedi.

Trabzonspor'da kalıp kalmayacağıyla ilgili konuşan Muçi, "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Mayıs 20'sine kadar sanırım... Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz."