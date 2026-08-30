Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında alabora olan yolcu gemisi battı.

259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemide, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), facia nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında planlanan bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

'BANDO KONSERLERİNİN TAMAMI İPTAL EDİLDİ'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi.

Bu kapsamda; Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığımızca Ankara’da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığımızca Muğla’da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığımızdan müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığımızca Ankara’da planlanan konserler icra edilmeyecektir."