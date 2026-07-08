İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş bir arsada sakladığı uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra motosikletiyle kaçma girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerinin takibiyle yakalanarak cezaevine gönderildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda şüpheli Ö.A'yı (34) takibe aldı. Ekiplerin takibi sırasında zanlının, bir arsa içerisine saklanmış poşeti alarak motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Polisin müdahalesini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlının yanındaki poşette yapılan incelemede 1 kilo 200 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.