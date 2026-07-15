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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücü Murat Dağdemir, hastaneden taburcu edildikten sonra yeniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece Yalıkavak-Bodrum kara yolunda, Yakaköy Türkmen mevkisi yakınlarında meydana geldi. Murat Dağdemir'in kullandığı 48 BV 411 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 48 NJ 352 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralanan Dağdemir olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Murat Dağdemir, evine döndükten bir süre sonra yeniden rahatsızlandı. Ambulansla tekrar hastaneye götürülen Dağdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.