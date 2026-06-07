2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Miami'de Venezuela'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SEVİYESİ YÜKSEK BİR MAÇTI"

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Montella, Venezuela'nın Güney Amerika futbolunun karakteristik özelliklerini sahaya yansıttığını belirterek, "Zorlayıcı ve seviyesi yüksek bir maç oldu. Rakibimiz kalitesini gösterdi. Sonuçtan memnunuz ancak bloklar arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULAR İÇİN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Tedavi süreçleri devam eden futbolcuların durumuna da değinen İtalyan teknik adam, Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Çalhanoğlu'nun planlanandan daha fazla süre aldığını söyledi. Ferdi Kadıoğlu'nun da oynayabilecek durumda olduğunu ancak riske edilmediğini belirten Montella, oyuncuların fiziksel olarak henüz 90 dakikaya hazır olmadığını vurguladı.

"KOMPAKT OYUN DAHA ÖNEMLİ"

Takımın oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Montella, pozisyon üretmenin tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Bloklar arasındaki mesafeyi korumak ve kompakt kalmak daha önemli hale geliyor. Eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

ZEKİ VE HAKAN'A ÖVGÜ

Karşılaşmada kaptanlık yapan Zeki Çelik ile sonradan oyuna giren Hakan Çalhanoğlu'nun performanslarından memnun kaldığını belirten Montella, "Zeki kaptanlık sorumluluğunu çok iyi taşıdı. Hakan ise oyuna girdikten sonra takımın oyununu yönlendiren isimlerden biri oldu. İkisi adına da mutluyum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İDDİALARINA NET YANIT

Son dönemde futbolcular hakkında çıkan transfer haberlerinin oyuncular üzerindeki etkisi sorulan Montella, bu durumun futbol dünyasının doğal bir parçası olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Transfer dönemi geldiğinde bu tür haberler her zaman olur. Oyuncularımız da biz de buna alışığız." şeklinde konuştu.

GÖZLER DÜNYA KUPASI'NDA

Dünya Kupası'ndaki ilk rakipleri Avustralya'yı yakından takip ettiklerini belirten Montella, sıcak hava koşullarına ve turnuva şartlarına uyum sağlamanın önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, "En hızlı adapte olan ekipler avantaj elde edecek. Burası milli takım, her zaman en iyi performansı ortaya koymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.