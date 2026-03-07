Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında tüm gözler Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevrildi.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak dev derbi için geri sayıma geçildi.

MONTELLA DERBİYİ TAKİP ETMEK İÇİN TÜPRAŞ STADYUMU'NA GELDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Dünya Kupası play-off turunda Romanya ile aynı statta oynanacak kritik maç öncesi derbide oyuncuların son durumunu bizzat yerinde takip edecek.

İtalyan teknik adam, maçın başlama vuruşuna bir saat kala Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.

Montella hem stat atmosferini hem de milli oyuncuların performansını tribünden gözlemleyecek.