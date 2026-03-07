Gazeteci Mustafa Kadir Mercan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacak kararlar dışında; Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi ve çevresinde bazı eylem ve faaliyetlerinin 01 Mart – 31 Mart 2026 tarihleri arasında yasaklandığını belirtti.

SİLİVRİ CEZAEVİ VE ÇEVRESİNE EYLEM YASAĞI

Mercan’ın aktardığına göre, cezaevi kampüsü tel örgü sınırından itibaren 1 kilometre yarıçaplı alan içinde; Toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve röportaj, kamera ve cep telefonu ile çekim, döviz-pankart açma, slogan atma, çadır kurma ve stant açma, sembollü kıyafetlerle duruşma alanına gelme gibi eylemler yasak kapsamına alındı.

Mercan, yetkililerin Türkiye’nin en büyük cezaevi kampüsü olan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda yaklaşık 27 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu, ziyaret günlerinde ise 5 bin araç ve yaklaşık 15 bin kişinin giriş çıkış yaptığını belirtti. Bu nedenle olası toplumsal olayların kamu düzeni ve cezaevi güvenliği açısından risk oluşturabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

Öte yandan karar kapsamında bölgede yol kontrol uygulamaları yapılabilecek, olası eylemler ise kamera ve drone ile kayıt altına alınabilecek. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

