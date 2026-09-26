A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın performansını değerlendiren Montella, sonuca rağmen ortaya konulan oyundan memnun olduğunu söyledi.

'KORAKOR MÜCADELE OLDU'

Montella, "Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel anlamda en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik." ifadelerini kullandı.

'DAHA FAZLASINI HAK ETTİK'

Fransa karşısındaki performansın takımın potansiyelini gösterdiğini savunan İtalyan teknik adam, şöyle devam etti:

"Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar."

Montella ayrıca maç boyunca gösterilen konsantrasyonun üzerine koymaları gerektiğini belirterek, "Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik." dedi.