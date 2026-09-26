OLAYLAR

1364 - Osmanlı Ordusu ile Sırp İmparatorluğu, Macar Krallığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bosna Banlığı ve Eflak Prensliği'nden oluşan ittifak ordusu arasında Sırpsındığı Savaşı meydana geldi.

1907 - Yeni Zelanda, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1930 - Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

1932 - I. Türk Dili Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

1941 - II. Dünya Savaşı'nda Kiev Muharebesi sonuçlandı.

1947 - Birleşik Krallık, Filistinlilerle Yahudilerin kendi geleceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini açıkladı; bu nedenle Filistin'i boşaltma kararı aldı.

1964 - Kıbrıs Türk ve Yunan Alayları, Kıbrıs Barış Gücü emrine verildi.

1978 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter Türkiye'ye uygulanan ambargoyu kaldıran yasayı onayladı.

1984 - Çin ile Birleşik Krallık, Hong Kong'un 1997'de Çin kontrolüne geçmesi için anlaştılar.

1990 - Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) eski Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas, İstanbul'da Devrimci-Sol örgütü tarafından öldürüldü.

2014 - Meksika'nın Iguala kentinde toplu bir kaçırma olayı yaşandı

DOĞUMLAR

931 - Muiz, 19 Mart 953 - 21 Aralık 975 arasında Fatımi Devleti'nin 4. halifesi ve 14. İsmailiyye imam (ö. 975)

1784 - Christopher Hansteen, Norveçli jeofizikçi ve gök bilimci (ö. 1873)

1791 - Théodore Géricault, Fransız ressam ve taş baskı sanatçısı (ö. 1824)

1792 - William Hobson, İlk Yeni Zelanda valisi (ö. 1842)

1816 - Paul Gervais, Fransız paleontolog ve entomolog (ö. 1879)

1831 - Adolph Saphir, Hristiyanlığa dönen ve Yahudi Presbiteryen misyoneri olan bir Macar Yahudisi (ö. 1891)

1869Winsor McCay, Amerikalı çizgi film ve grafik sanatçısı (ö. 1934)

Gomidas Vartabed, Ermeni rahip, müzikolog, besteci, aranjör ve koro şefi (ö. 1935)

1870 - X. Christian, 1912'den 1947'ye kadar Danimarka kralı (ö. 1947)

1874 - Lewis Hine, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1940)

1877 - Alfred Cortot, Fransız-İsviçreli piyanist ve orkestra şefi (ö. 1962)

1884 - Arnaldo Foschini, İtalyan mimar ve akademisyen (ö. 1968)

1886 - Archibald Hill, İngiliz fizyolog (ö. 1977)

1888 - T. S. Eliot, İngiliz şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1965)

1889Martin Heidegger, Alman filozof (ö. 1976)

Abdülkadir İnan, Başkurt/Türk Türkolog (ö. 1976)

1891 - Hans Reichenbach, Nazi Almanyası'ndan kaçarak sığındığı Türkiye'de de hocalık yapmış olan çağdaş neopozitivist düşünür (ö. 1953)

1895 - Jürgen Stroop, Nazi Almanyası'nın SS Generali ve 1942-1943 yılları arasında Varşova Gettosu yıkımı polisi (ö. 1952)

1897 - VI. Paulus, 1963 - 1978 yılları arasında papa (ö. 1978)

1898 - George Gershwin, Amerikalı besteci (ö. 1937)

1905 - Karl Rappan, Avusturyalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1996)

1907 - Anthony Blunt, Bir Sovyet casusu ve İngiliz sanat tarihçisi (ö. 1983)

1914Achille Compagnoni, İtalyan dağcı ve kayakçı (ö. 2009)

Jack LaLanne, Amerikalı fitness uzmanı, seslendirme sanatçısı, oyuncu (ö. 2011)

1920 - Barbara Britton, Amerikalı aktris (ö. 1980)

1926 - Julie London, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2000)

1927 - Enzo Bearzot, 1982 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'yı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör (ö. 2010)

1928 - Guido Anzile, İtalyan-Fransız bisiklet yarışçısı (ö. 2022)

1930Frederick Andermann, Kanadalı tıp doktoru ve akademisyen (ö. 2019)

Philip Bosco, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)

1932Donna Douglas, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2015)

Joyce Jameson, Amerikalı oyuncu (ö. 1987)

Manmohan Singh, Hint siyasetçi ve Hindistan'ın 17. Başbakanı (ö. 2024)

1936 - Winnie Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi ve aktivist (ö. 2018)

1937Valentin Pavlov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rus bankacı olan Sovyet görevlisi (ö. 2003)

Marina Colasanti, İtalyan-Brezilyalı yazar, çevirmen ve gazeteci (ö. 2025)

1938 - Juan Manuel Villa, İspanyol futbolcu (ö. 2025)

1939 - Kerem Güney, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu, prodüktör (ö. 2012)

1940 - Narayan, Hint yazar (ö. 2022)

1944 - Şenol Tiryaki, Türk tiyatro oyuncusu, sanat ve fikir insanı

1945 - Bryan Ferry, İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1946 - Claudette Werleigh, Haiti'nin ilk kadın Başbakanı oldu

1947 - Lynn Anderson, Country müziğin ünlü sesleri arasında yer alan Amerikalı şarkıcı (ö. 2015)

1948 - Olivia Newton-John, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (ö. 2022)

1949Clodoaldo, Brezilyalı eski futbolcu

Jane Smiley, Amerikalı romancı

Minette Walters, İngiliz yazar

1950 - Michał Joachimowski, Polonyalı üç adım ve uzun atlamacı

1951İlhan Demiröz, Türk siyasetçi

Haris Džinović, Yugoslavya ülkelerinde tanınmış eski Bosnalı halk müziği ses sanatçısı

1952 - Willie Carrick, İrlandalı profesyonel futbolcu (ö. 2023)

1953Micha Marah, Belçikalı şarkıcı

Dolores Keane, İrlandalı folk şarkıcısı ve ara sıra aktris (ö. 2026)

1954 - Alice, İtalyan Şarkıcı-şarkı yazarı

1956 - Linda Hamilton, Amerikalı aktris

1957 - Kalus Augenthaler, Alman futbolcu ve teknik direktör

1958 - Jonathan Tisdall, Norvecliyve Amerikalı satranç büyükustası

1960 - Uwe Bein, Alman eski futbolcu

1961 - Ayan Sadakov, Bulgar milli futbolcu (ö. 2017)

1962Mark Haddon, İngiliz romancı

Al Pitrelli, Amerikalı müzisyen

1964 - Nicki French, İngiliz şarkıcı ve oyuncu

1965 - Petro Poroşenko, Ukraynalı iş insanı ve politikacı

1966Hristos Dantis, Yunan şarkıcı

Jillian Reynolds, Kanadalı oyuncu, televizyon sunucusu ve spor muhabiri

1967Hans Agbo, Kamerunlu millî futbolcu

Gurpreet Gogi, Hint siyasetçi (ö. 2025)

1968 - James Caviezel, Amerikalı oyuncu

1969 - Holger Stanislawski, Alman teknik direktör ve eski futbolcu

1970 - Igor Boraska, Hırvat kürekçi ve bobsledçi

1971 - Pelinsu Pir, Türk tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu

1972 - Alfonso Pérez, İspanyol milli futbolcu

1973 - Ras Kass, Amerikalı rapçi

1974 - Hans á Lag, Faroeli futbolcu

1975Emma Härdelin, İsveçli müzisyen

Chiara Schoras, Alman oyuncu

1976 - Michael Ballack, Alman futbolcu

1977 - Kerem Özyeğen, Türk gitarist

1979 - Seda Fettahoğlu, Türk tiyatrocu ve dizi oyuncusu (ö. 2023)

1979 - Taavi Rõivas, Estonyalı siyasetçi

1980 - Henrik Sedin, İsveçli profesyonel buz hokeyi oyuncusu

1981Asuka, Japon profesyonel güreşçi

Yao Beina, Çinli şarkıcı ve aktris (ö. 2015)

Christina Milian, Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı

Marina Maljković, Sırp basketbol koçu

Serena Williams, Amerikalı eski profesyonel tenisçi

1982 - Damian Priest, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983Darryl Roberts, Trinidad ve Tobagolu futbolcu

Ricardo Quaresma, Portekizli futbolcu

1984Müjde Uzman, Türk oyuncu

Sean Canham, İngiliz futbolcu

1985Cindy Fabre, Fransız manken

Greg Stiemsma, Amerikalı basketbolcu

1986 - Eileen Roca, Kolombiyalı model

1987Evandro Silva do Nascimento, Brezilyalı futbolcu

Semir Kerla, Bosnalı futbolcu

1988James Blake Litherland, İngiliz şarkıcı, müzisyen ve prodüktör

Kiira Korpi, Fin buz patenci

Servet Tazegül, Türk tekvandocu

1991Berk Atan, Türk manken ve oyuncu

Yusuf Çim, Türk şarkıcı ve oyuncu

1992 - Cristiano Piccini, İtalyan futbolcu

1993 - Michael Kidd-Gilchrist, Amerikalı basketbolcu

1994İlyas Kubilay Yavuz, Türk futbolcu

Junior Silva Ferreira, Brezilyalı futbolcu

Marcell Jacobs, İtalyan kısa mesafe koşucusu ve eski uzun atlayıcı

1995Daniel Quesada İspanyalı tekvandocu

Sachiro Toshima, Japon futbolcu

1996 - Emeka Friday Eze, Nijeryalı futbolcu

1997 - Özge Yağız, Türk oyuncu

2000 - Muhammed Cham, Avusturyalı profesyonel futbolcu

ÖLÜMLER

1242 - Fujiwara no Teika, Japon şair, hattat ve bilge (d. 1162)

1328 - İbn Teymiye, Arap İslâm âlimi (d. 1263)

1620 - Taichang, Çin'in Ming Hanedanı'nın 14. İmparatoru (d. 1582)

1826 - Alexander Gordon Laing, İskoç kâşif (d. 1793)

1860 - Miloş Obrenoviç, Sırp Prens (d. 1780)

1868 - August Ferdinand Möbius, Alman astronomi profesörü (d. 1790)

1902 - Levi Strauss, Amerikalı giysi üreticisi (Levi's Blue Jean) (d. 1829)

1914 - August Macke, Alman ressam (d. 1887)

1918 - Georg Simmel, Alman sosyolog ve filozof (d. 1858)

1937 - Bessie Smith, Amerikalı blues şarkıcısı (d. 1894)

1939 - Ali Saip Ursavaş, Türk asker ve siyaset adamı (d. 1885)

1940 - Walter Benjamin, Alman filozof ve edebiyat eleştirmeni (d. 1892)

1945 - Bela Bartok, Macar besteci (d. 1881)

1945 - Kiyoşi Miki, Japon marksist düşünür (d. 1897)

1948 - Gregg Toland, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1904)

1951 - Hans Cloos, Alman jeolog (d. 1885)

1952 - George Santayana, İspanyol asıllı Amerikalı filozof, şair ve yazar (d. 1863)

1973 - Anna Magnani, İtalyan oyuncu (d. 1908)

1975 - Danyal Topatan, Türk sinema sanatçısı (d. 1916)

1976 - Lavoslav Ružička, Hırvat bilim insanı (d. 1887)

1978 - Manne Siegbahn, 1924 yılında "Nobel Fizik Ödülü" kazanan İsveçli fizikçi (d. 1886)

1988 - Branko Zebec, Yugoslav eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1929)

1990 - Alberto Moravia, İtalyan romancı (d. 1907)

1990 - Hiram Abas, Türk istihbaratçı (d. 1932)

1999 - Ayşen Aydemir, Türk oyuncu (d. 1964)

2000 - Baden Powell, Brezilyalı gitarist ve besteci (d. 1937)

2003 - Kerim Afşar, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1930)

2003 - Robert Palmer, İngiliz şarkıcı (d. 1949)

2004 - Marianna Komlos, Kanadalı vücut geliştirme sporcusu ve profesyonel güreşçi (d. 1969)

2006 - Byron Nelson, Amerikalı golfçü (d. 1912)

2008 - Paul Newman, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1925)

2009 - Nihat Nikerel, Türk oyuncu ve yazar (d. 1950)

2010 - Gloria Stuart, Amerikalı oyuncu (d. 1910)

2012 - Johnny Lewis, Amerikalı oyuncu (d. 1983)

2015 - Eudóxia Maria Froehlich, Brezilyalı zoolog (d. 1928)

2017 - Mario Bedogni, Eski İtalyan hokey oyuncusu (d. 1923)

2017 - Robert Delpire, Fransız sanat yayıncısı, editör, küratör, film yapımcısı ve grafik tasarımcısı (d. 1926)

2017 - Barry Dennen, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve senarist (d. 1938)

2017 - Květa Fialová, Çek oyuncu (d. 1929)

2017 - Morton A. Kaplan, Amerikalı bilim insanı (d. 1921)

2018 - Chauki Maddi, Brezilyalı şarkıcı ve besteci (d. 1929)

2018 - Manuel Rodríguez, Şilili eski millî futbolcu (d. 1939)

2019 - Jacques Chirac, Fransız siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1932)

2020 - Adele Stolte, Alman soprano şarkıcı ve akademik ses öğretmeni (d. 1932)

2024 - John Ashton, Amerikalı oyuncu (d. 1948)

2025 - Güllü, Türk şarkıcı (d. 1973)