Kaynak: İHA

Germencik Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen İncir Festivali’nin beşinci günü etkinliklerle dolu geçerken, incirin farklı lezzetlerle buluşturulması amacıyla düzenlenen ’İncirli Lezzetler Yarışması’ ise renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın’ın simgesi olan inciri kullanarak birbirinden farklı lezzetler ortaya çıkaran 16 yarışmacı, hazırladıkları ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sundu. Tatlıdan meze ve içeceğe kadar bir çok çeşidin yer aldığı yarışmada, katılımcılar incirin en güzel halini ortaya çıkarmak için çaba sarf etti. Gerçekleştirilen sunumlar ile birlikte jüri üyeleri ürünleri tek tek tadarak puanladı. Çekişmeli geçen puanlamaların ardından yarışmayı, 15 numaradaki "İncirin Altın Tahtı" isimli ürünüyle 20 yaşındaki Eda Kaya kazandı. Yarışmada Yasemin Erdoğan ikinci, Anıl Ayaz ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerin plaketleri Germencik Belediyesi Başkanı Burak Zencirci tarafından takdim edilirken, birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

"10 DAKİKADA HAZIRLADIM"

Birinci olmanın mutluluğunu yaşayan Eda Kaya ise işten çıkıp geldiğini ve tatlısını 10 dakika içinde hazırladığını ifade ederek "Bu tatlıyı 10 dakika içerisinde yaptım. İşten saat 18.00’de çıktım ve yarışmaya yetişemeyeceğimi düşündüm. Çok üzülmüştüm ama 10 dakika içerisinde her şeyi halletim. Üzerimi değiştirip hemen geldim. Yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Teşekkür ediyorum" dedi.