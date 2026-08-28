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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynadığı rövanş maçında sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

İlk karşılaşmayı da 1-0 kaybeden bordo-mavililer, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

Mağlubiyetin ardından Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“KÖTÜ GECELER FUTBOLUN BİR PARÇASI”

Mohamed Salah, kariyerinde hiçbir şeyin kolay olmadığını belirterek kötü sonuçların futbolda yaşanabileceğini söyledi.

Salah açıklamasında, “Kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR BENİM KULÜBÜM”

Trabzonspor’a bağlılığını vurgulayan Mısırlı futbolcu, bordo-mavili kulübün projesinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Salah, “Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenimle, ruhumla bir parçasıyım” dedi.

“BURAYA KAZANMAYA GELDİM”

Ferencvaros karşısında yaşanan yenilginin düşüncelerini değiştirmeyeceğini belirten Mohamed Salah, beklentilerin farkında olduğunu ifade etti.

Yıldız futbolcu, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek. Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu beklentileri karşılayabileceğimize, karşılayacağımıza yürekten inanıyorum. ‘Buraya kazanmaya geldim’ benim için sadece bir slogan değil.”