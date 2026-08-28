Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti?

Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti?

Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş ve Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri kura çekimiyle netleşti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti? - Resim: 1

Monaco’da yapılan kura çekimlerinin ardından temsilcilerimizin oynayacağı maçlar ve rakipleri netlik kazandı.

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Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti? - Resim: 2

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SAHNE ALACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i eleyen Beşiktaş, adını lig aşamasına yazdırdı.

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Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti? - Resim: 3

Yeni formatta 36 takımın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında her takım, dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında, 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.

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Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti? - Resim: 4

BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri şöyle:

Beşiktaş - Marsilya

Bayer Leverkusen - Beşiktaş

Beşiktaş - Union SG

Celtic - Beşiktaş

Beşiktaş - Crystal Palace

Omonia - Beşiktaş

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

Hoffenheim - Beşiktaş

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Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti? - Resim: 5

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK

UEFA Konferans Ligi’nde de 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi yapıldı.

Avrupa kupalarında yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Trabzonspor’un rakipleri Monaco’da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Toplam 36 takımın yer alacağı yeni formatta bordo-mavili ekip, 6 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, lig aşamasında 3 maçı sahasında, 3 maçı deplasmanda oynayacak.

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Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti? - Resim: 6

TRABZONSPOR’UN UEFA KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki rakipleri şöyle:

Trabzonspor - Freiburg

Kızılyıldız - Trabzonspor

KuPS Kuopio - Trabzonspor

Trabzonspor - Hearts

Trabzonspor - Jablonec

CSKA Sofya - Trabzonspor

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Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti? - Resim: 7

TRABZONSPOR 6 MAÇLIK MARATONA ÇIKACAK

Kura sonucunda Trabzonspor’un iç sahadaki rakipleri Freiburg, Hearts ve Jablonec oldu.

Bordo-mavililer deplasmanda ise Kızılyıldız, KuPS Kuopio ve CSKA Sofya ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşaması maçları 15 Ekim 2026’da başlayacak.

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