Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti?

Yeni formatta 36 takımın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında her takım, dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında, 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.