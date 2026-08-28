Monaco’da yapılan kura çekimlerinin ardından temsilcilerimizin oynayacağı maçlar ve rakipleri netlik kazandı.
Avrupa’da kuralar çekildi: Temsilcilerimiz hangi takımlarla eşleşti?
Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil edecek Beşiktaş ve Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri kura çekimiyle netleşti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde, Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek.Faruk Can Ünlüyurt
BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SAHNE ALACAK
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris’i eleyen Beşiktaş, adını lig aşamasına yazdırdı.
Yeni formatta 36 takımın yer alacağı UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında her takım, dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak.
Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında, 4 karşılaşmayı ise deplasmanda oynayacak.
BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri şöyle:
Beşiktaş - Marsilya
Bayer Leverkusen - Beşiktaş
Beşiktaş - Union SG
Celtic - Beşiktaş
Beşiktaş - Crystal Palace
Omonia - Beşiktaş
Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
Hoffenheim - Beşiktaş
TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ’NDE MÜCADELE EDECEK
UEFA Konferans Ligi’nde de 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi yapıldı.
Avrupa kupalarında yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek Trabzonspor’un rakipleri Monaco’da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
Toplam 36 takımın yer alacağı yeni formatta bordo-mavili ekip, 6 farklı rakiple karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, lig aşamasında 3 maçı sahasında, 3 maçı deplasmanda oynayacak.
TRABZONSPOR’UN UEFA KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ
Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki rakipleri şöyle:
Trabzonspor - Freiburg
Kızılyıldız - Trabzonspor
KuPS Kuopio - Trabzonspor
Trabzonspor - Hearts
Trabzonspor - Jablonec
CSKA Sofya - Trabzonspor
TRABZONSPOR 6 MAÇLIK MARATONA ÇIKACAK
Kura sonucunda Trabzonspor’un iç sahadaki rakipleri Freiburg, Hearts ve Jablonec oldu.
Bordo-mavililer deplasmanda ise Kızılyıldız, KuPS Kuopio ve CSKA Sofya ile karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi’nde lig aşaması maçları 15 Ekim 2026’da başlayacak.