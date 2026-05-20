Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İtalya’nın başkenti Roma’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede iki lider arasındaki samimi diyalog ve Modi’nin verdiği esprili hediye, uluslararası medyada ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“MELODİ” AKIMINA TATLI GÖNDERME

Sosyal medya kullanıcıları uzun süredir iki liderin soyadlarını birleştirerek Modi ve Meloni’den “Melodi” şeklinde söz ediyordu. Başbakan Modi de bu popüler akıma kayıtsız kalmadı. Hindistan’ın ünlü çikolatalı karameli “Melody” şekerini Meloni’ye hediye eden Modi, diplomatik görüşmeye esprili bir dokunuş kattı.

Liderler arasındaki bu sıcak anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar hediyeyi “diplomasinin en tatlı hamlesi” olarak yorumladı.

KRİTİK GÜNDEM MASADAYDI

Eğlenceli görüntülerin arkasında ise iki ülke arasında yoğun diplomasi trafiği vardı. Avrupa turunun son durağı olarak İtalya’ya gelen Modi ile Meloni; ticaret, savunma, teknoloji ve stratejik ortaklık başlıklarında iş birliğini güçlendirecek konuları ele aldı.

Uzmanlar, iki lider arasındaki güçlü kişisel iletişimin ve “sempatik diplomasi” yaklaşımının, Hindistan ile İtalya arasındaki uzun vadeli stratejik ve ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını değerlendiriyor.