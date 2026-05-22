Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kulislere göre ünlü oyuncu, yapım ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıkların ardından projeden çıkarıldı.

Haberi ilk duyuran isimlerden biri, Hollywood kulislerinin güvenilir kaynakları arasında gösterilen Matt Belloni oldu. Resmî bir açıklama yapılmamış olsa da farklı sektör kaynaklarının da aynı bilgiyi paylaşması, iddiaların ciddi olduğunu düşündürüyor. Bu gelişme ise dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Neyse ki dizinin ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Bu nedenle yeni sezonun yayın planında şimdilik bir değişiklik beklenmiyor. Ancak Tom Hardy’nin projeden ayrılması, olası üçüncü sezon planlarını belirsiz hâle getirmiş durumda. Yapımcıların hikâyeye oyuncusuz devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie imzası taşıyan yapım, Avrupa merkezli güçlü bir suç ailesinin karanlık dünyasını konu alıyor. Ailenin liderini Pierce Brosnan canlandırırken, eş rolünde ise Helen Mirren yer alıyor. Hikâyenin merkezinde ise aile adına çalışan sert ve tehlikeli bir karakter bulunuyor.

İkinci sezon için kesin yayın tarihi henüz açıklanmasa da Guy Ritchie kısa süre önce verdiği röportajda, yeni sezonun yıl bitmeden izleyiciyle buluşacağını söyledi.