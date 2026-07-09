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Tom Hardy de dizinin merkezindeki karakter Harry Da Souza olarak yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Jez Butterworth ile Guy Ritchie’nin imzasını taşıyan yapımın ikinci sezonu, 18 Eylül 2026 tarihinde Paramount+ platformunda izleyiciyle buluşacak. Toplam 10 bölümden oluşacak yeni sezon, ilk sezonun bıraktığı yerden hikâyeyi devam ettirecek.

HARRİGAN AİLESİ ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Yeni sezonun odağında, parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Harrigan Ailesi bulunuyor. Suç imparatorluklarını ayakta tutmaya çalışan aile, hem dışarıdan gelen rakiplerin baskısıyla hem de içeride giderek büyüyen güç mücadeleleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Ailenin liderleri Conrad ve Maeve Harrigan rollerinde Pierce Brosnan ile Helen Mirren yeniden kadroya katılırken, Tom Hardy’nin canlandırdığı Harry Da Souza ise dengeleri korumaya çalışan kilit isim olmayı sürdürüyor.

Yayınlanan fragman, Harry’nin yalnızca rakip suç örgütleriyle değil, aile içindeki çatışmalarla da mücadele etmek zorunda kalacağını gösteriyor. Sadakatlerin sorgulandığı, güvenin giderek azaldığı bu süreçte karakter, her zamankinden daha büyük riskler almak zorunda kalacak.

Resmî konu özetine göre Harriganlar, rakiplerinin baskısı karşısında birlik görüntüsü vermeye çalışırken aile içindeki kırılmalar derinleşiyor. Güç savaşının sertleşmesiyle birlikte ihanetler ve hesaplaşmalar da kaçınılmaz hâle geliyor.

HARRY DA SOUZA'NIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

İlk sezonda Harrigan Ailesi’nin sorun çözücüsü olarak öne çıkan Harry Da Souza, pratik zekâsı ve acımasız yöntemleriyle dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olmuştu.

İkinci sezonda ise Harry, hem aileyi bir arada tutmaya hem de dış tehditleri bertaraf etmeye çalışırken çok daha ağır bir baskının altında kalıyor. Fragman, karakterin bu süreçte kişisel olarak da önemli bedeller ödeyebileceğine işaret ediyor.

OYUNCU KADROSUNA TANIDIK İSİMLER EŞLİK EDİYOR

Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren’in yanı sıra ikinci sezonda Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allen, Emmett J. Scanlan, Johnny Flynn, Ophelia Lovibond, Janet McTeer ve Toby Jones da kadroda yer alıyor.

Oyuncular; House of the Dragon, Downton Abbey, Sherlock, Pistol, After Life, Top Boy, Peaky Blinders, Emma., Minx, Ozark ve Tinker Tailor Soldier Spy gibi yapımlardaki performanslarıyla tanınıyor.

TOM HARDY HAKKINDAKİ AYRILIK İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde Tom Hardy’nin sette yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle diziden ayrılabileceği öne sürülmüştü. Geç kalma, set ortamındaki davranışları ve Pierce Brosnan ile Helen Mirren’la anlaşmazlık yaşadığı yönündeki iddialar, yapımın geleceği hakkında soru işaretleri doğurmuştu.

Ancak daha sonra Helen Mirren ile dizinin yaratıcılarından Jez Butterworth, Hardy ile çalışmaya devam etmek istediklerini açıkladı. Guy Ritchie’nin de yaşanan sürecin çözüme kavuşması için taraflar arasında devreye girdiği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Paramount+, MobLand için üçüncü sezon onayını resmen duyurdu. Böylece Tom Hardy’nin projeye devam edeceği de kesinlik kazanmış oldu.

İlk bölümüyle dünya genelinde 2,2 milyon izleyiciye ulaşan MobLand, Paramount+ tarihinin en güçlü küresel dizi açılışlarından birine imza atarak platformun en başarılı yapımları arasına girdi.

MobLand 2. sezon, 18 Eylül 2026 tarihinde Paramount+’ta yayınlanacak. Dizi, Türkiye’de ise Netflix ve TOD TV üzerinden izlenebiliyor.