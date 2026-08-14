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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, üç bakanın yemek masasında yan yana oturduğu fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından “samimi” olarak nitelendirilen görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

MEKKE ANLAŞMASI TARTIŞMALARININ ARDINDAN GELDİ

Üçlü buluşmanın zamanlaması dikkat çekti. Görüşme, Mısır’ın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”na dahil olup olmayacağına yönelik tartışmaların sürdüğü dönemde gerçekleşti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında ülkesinin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile farklı alanlarda güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirtmişti.

Mısır’ın anlaşmaya katılma ihtimaline ilişkin net bir açıklama yapmayan Abdülati, bu tür anlaşmaların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

FİDAN: MISIR BİZİM DOĞAL ORTAĞIMIZ

Hakan Fidan da daha önce yaptığı açıklamada, Mısır ile söz konusu anlaşma konusunda başından beri yakın istişare içerisinde olduklarını söylemişti.

Fidan, Mısır’ı Türkiye’nin “doğal ortağı” olarak nitelendirerek, “İnşallah yakında resmi ortağımız da olur.” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Middle East Eye’a konuşan ve isimleri açıklanmayan üç kaynak, Suudi Arabistan’ın Mısır’ın anlaşmaya katılmasına karşı çıktığını ileri sürmüştü. İddiaya göre Riyad’ın tutumunda Mısır yönetimine yönelik yaklaşımı ve ülkenin stratejik konumuna ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.