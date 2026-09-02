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Kaynak: DHA

Mısır’ın Güney Sina vilayetinde seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kaza, sabah saatlerinde Dahab-Nuveybe kara yolunda meydana geldi. Devrilen otobüsteki 16 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

BÖLGEYE 20 AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine 20 ambulans gönderildi. İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar, tedavileri için hastanelere kaldırıldı.

Bakanlık yetkilileri, yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin yaralandığı kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.