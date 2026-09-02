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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye Bartın’a Bağlı Amasra İlçesi Çakraz köyünde seyir eden T.K idaresindeki 55 ASH 879 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karayolunda yapılan alt geçit inşaatının temeline uçtu.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten temel çukuruna düşen otomobil ters dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Araçtan yaralı olarak çıkan S.K ve A.K, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine gelen jandarma trafik ve asayiş timleri bir süre yaralandığı düşünülen sürücüyü aradı. Ekipler, arama çalışmalarında ise sürücünün yaralı arkadaşlarını bırakarak, olay yerinden ayrıldığını belirledi.



Araçtaki benzin sızıntısı nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine çağrılırken, yolda geniş güvenlik tedbirleri alındı. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile aracın alev alması önlenirken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında ise T.K olduğu belirlenen sürücü olay yerinde bulunamadı.

İncelemesini sürdüren jandarma ekipleri, T.K'nın bir ay önce Amasra Tüneli girişinde kazaya karıştığı ve bu kazanın ardından ehliyetine el konulduğunu tespit etti. Ekiplerin sürücüyü arama çalışmaları sürerken, hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kazanın ardından bölgeye gelen vatandaşlar ve sürücüler ise yol çalışması nedeniyle gerekli ışıklandırma ile önlemlerin yeterli ölçüde alınmadığını ileri sürerek aynı bölgede bir hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiğini iddia etti.