Zonguldak’ta minibüste unutulan bir cep telefonu üzerinden mobil bankacılık işlemleri yaparak yaklaşık 135 bin lira harcadığı öne sürülen Kübra D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdurun yeniden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MİNİBÜSTE UNUTULAN CÜZDAN

Olay, 15 Şubat’ta İncivez Mahallesi’nde meydana geldi. Sevim N., içinde cep telefonu, 150 lira ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını minibüste unuttuğunu fark ederek polise başvurdu. Yeni hat çıkaran Sevim N., bankadan gelen “95 bin lira borcunuz var” telefonu üzerine büyük şok yaşadı.

Banka yetkilileri, eksi hesabından 90 bin lira çekildiğini ve hesaba günlük 5 bin lira faiz işlendiğini bildirdi.

ŞİFRELER TELEFON KILIFINDAYMIŞ

Yapılan incelemede, minibüste bulunan telefon üzerinden mobil bankacılığa girilerek kredi ve maaş hesaplarından para çekildiği, paranın Kübra D.’nin hesabına aktarıldığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca farklı bir bankadaki eksi hesaptan da 45 bin lirayı “elden aldığım borç” açıklamasıyla kendi hesabına gönderdiği tespit edildi.

Sevim N.’nin telefon kılıfında mobil bankacılık ve kart şifrelerinin yazılı olduğu, bu sayede işlemlerin kolaylıkla gerçekleştirildiği öğrenildi.

TEKNOLOJİ MAĞAZASI VE KANTİNDE HARCAMA

Şüphelinin, teknoloji mağazasında 62 bin lira, sevgilisinin memur olarak çalıştığı hastane kantininde ise yaklaşık 30 bin lira harcama yaptığı öne sürüldü.

Bankaya giderek paranın hesabına yanlışlıkla geldiğini söylediği belirtilen Kübra D., “Nitelikli hırsızlık” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Zararın karşılanması için süre verilen Kübra D.’nin yakını tarafından 130 bin lira adliyeye getirildi. Şüpheli, zararın büyük bölümünün giderilmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak eksi hesaba işleyen faiz nedeniyle mağduriyetinin sürdüğünü belirten Sevim N., avukatıyla yeniden adliyeye başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.