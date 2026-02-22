Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
USTA OYUNCU ALİ TUTAL HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul barajlarındaki son durum ortaya çıktı

İstanbul barajlarındaki son durum ortaya çıktı

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 22 Şubat itibarıyla yüzde 42.91 oldu. iki verilerine göre en yüksek doluluk yüzde 90.12 ile Elmalı Barajı’nda.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 42.91'e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kurak geçen Kasım ve Aralık'ın ardından yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta (2026) yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 42.91'e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.12 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.71 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 35.58

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.19

Darlık Barajı yüzde 59.78

Elmalı Barajı yüzde 90.12

Istrancalar Barajı yüzde 73.67

Kazandere Barajı yüzde 54.1

Pabuçdere Barajı yüzde 29.51

Sazlıdere Barajı yüzde 26.71

Terkos Barajı yüzde 27.87

Ömerli Barajı yüzde 58.81

Öte yandan yetkililer, su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarını sürdürürken, baraj doluluk oranlarındaki değişim yakından izlenmeye devam ediyor.

