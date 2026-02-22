Asil Gök'ün ‘evlilik teklifi’ Derya Uluğ'u ağlattı: 10 yıllık aşk taçlandı

DERYA ULUĞ KİMDİR?



Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir aileden gelen Uluğ, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu; 8 yaşında bir ses yarışmasında birinci oldu.