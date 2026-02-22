Derya Uluğ, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve Instagram paylaşımlarıyla da sıkça gündem oluyor.
Asil Gök'ün ‘evlilik teklifi’ Derya Uluğ'u ağlattı: 10 yıllık aşk taçlandı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök’ün romantik evlenme teklifine “evet” yanıtı verdi. Çiftin paylaştığı mutlu kareler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.Cansu İşcan
Meslektaşı Asil Gök ile uzun süredir mutlu bir ilişki yaşayan şarkıcı, sevenleriyle mutluluk dolu anlarını paylaşmayı seviyor.
Yoğun konser temposunun ardından çift, kısa süre önce tatil için Dubai’ye gitti. 40 yaşındaki sanatçı, 1.2 milyon takipçili Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş romantik fotoğrafları takipçileriyle buluşturdu.
Uzun zamandır birlikte olan ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.
Asil Gök, kız arkadaşı Derya Uluğ’a duygusal bir evlilik teklifinde bulundu. Uluğ, bu özel teklife “Evet” dediği anları Instagram’da hayranlarıyla paylaştı.
DERYA ULUĞ KİMDİR?
Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir aileden gelen Uluğ, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu; 8 yaşında bir ses yarışmasında birinci oldu.
Müzik Öğretmenliği eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde tamamladı, ardından Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.
Kariyerine Ebru Gündeş'in vokalisti olarak başlamış, 3 yıl bu görevde bulunduktan sonra solo çalışmalarına yöneldi.
2016'da çıkan ilk single'ı "Okyanus" (söz ve müzik kısmen kendisine ve Asil Gök'e ait) büyük başarı yakaladı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazandı.
Popüler şarkıları arasında "Canavar", "Nabız 180", "Ne Münasebet" gibi parçalar yer alıyor. Kariyeri boyunca single'lar ve iş birlikleriyle tanınır, sosyal medyada da aktif bir takipçi kitlesine sahip.
ASİL GÖK KİMDİR?
Asil Gök, Türk müzik dünyasında piyanist, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör olarak bilinen bir sanatçı. 1 Kasım 1991 tarihinde Manisa Salihli'de doğdu.
Küçük yaşlarda düğünlerde org çalarak müzik hayatına başladı, piyano eğitimine odaklandı ve İzmir Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu, müzik kariyerini profesyonel olarak sürdürdü.
Bir dönem Yıldız Tilbe gibi isimlerle çalıştı, "Hastayım Sana" gibi parçalarda etkileyici yorumlar yaptı.
Özellikle Derya Uluğ'un birçok şarkısında söz, müzik, aranjman ve prodüksiyon katkısı sağladı; ikili birlikte "Yansıma" gibi düet parçalar da yayınladı.
Sosyal medyada (özellikle Instagram) müzisyen kimliğiyle aktif olup, canlı performanslar ve prodüksiyon çalışmalarıyla tanınıyor.
İkili, yaklaşık 10 yıldır birlikte olup müzik dünyasında hem profesyonel hem de kişisel hayatlarında yakın ilişki içinde.
Son dönemde Asil Gök'ün Derya Uluğ'a yaptığı romantik evlilik teklifiyle gündeme geldiler.