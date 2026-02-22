İmparator İbrahim Tatlıses’ten dolandırıcılık itirafı: 4 milyon dolar nereye uçtu? Gizemli aşkı ‘Kara Kız’ kim?

"YAKLAŞIK 4 MİLYON DOLARIM GİTTİ"

"İstanbul’da vefasızlık gördüm" diyen sanatçı, İzmir’de de büyük bir dolandırıcılığa uğradığını belirterek yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini ifade etti. Artık daha dikkatli davrandığını vurgulayan Tatlıses, “Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.