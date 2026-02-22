İmparator unvanıyla tanınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir’deki evinin kapılarını Asiye Acar’ın sunduğu Pazar Gezmesi programına sonuna kadar açtı. "Akrabanın akrabaya yaptığını akrep bile etmezmiş" diyen Tatlıses, 4 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.
İmparator İbrahim Tatlıses’ten dolandırıcılık itirafı: 4 milyon dolar nereye uçtu? Gizemli aşkı ‘Kara Kız’ kim?
İbrahim Tatlıses, İzmir’deki evinde tüm samimiyetiyle konuştu: Ailesinden gördüğü vefasızlığı “Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmez” diyerek anlattı, 4 milyon dolar dolandırıldığını itiraf etti ve gizemli “Kara Kız”ı gündeme taşıyarak hayranlarını merak içinde bıraktı... İşte detaylar...Taner Yener
Kanal D’nin popüler programı Pazar Gezmesi, bu hafta Türk müziğinin “İmparator”u İbrahim Tatlıses’in İzmir’deki evine konuk oldu.
Ünlü sanatçı, hem evini hem de iç dünyasını izleyicilere samimiyetle açtı. İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e yerleşme hikâyesini anlatan Tatlıses, dolandırılma olayından da söz etti.
"YAKLAŞIK 4 MİLYON DOLARIM GİTTİ"
"İstanbul’da vefasızlık gördüm" diyen sanatçı, İzmir’de de büyük bir dolandırıcılığa uğradığını belirterek yaklaşık 4 milyon dolar kaybettiğini ifade etti. Artık daha dikkatli davrandığını vurgulayan Tatlıses, “Merhametliyim ama vicdanım da bazı şeylere elvermiyor” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
Aile içindeki kırgınlıklara da değinen Tatlıses, en yakınlarından gördüğü üzüntüyü "Akrabanın akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş" diyerek özetledi.
GİZEMLİ 'KARA KIZ' KİM?
Hayatında “Kara Kız” diye seslendiği özel bir kişiden bahseden Tatlıses, ismi açıklamasa da büyük merak uyandırdı. Asiye Acar gizemi çözmeye çalışsa da sanatçı detay vermekten kaçındı.
TATLISES’İN ÇOK KONUŞULAN SERVETİNDE NELER VAR?
Gayrimenkul yatırımlarıyla öne çıkan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, servetiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Kuşadası’nda 8 dönümlük arazi üzerine kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle göz kamaştıran Tatlıses, İstanbul’da 5 farklı kebap salonu sahibi.
Medya dünyasına da adım atan sanatçı, uydu yayını yapan bir televizyon kanalının da patronu. Araç parkı adeta bir koleksiyon: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı onun kullanımında.
Tatlıses’in İstanbul Seyrantepe’de 1.5 dönüm arsa üzerine kurulu kebap salonu, televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası ile By Tatlıses Giyim’in atölyesi ve mağazası bulunuyor.
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses, Türk müzik tarihinin en ikonik isimlerinden biri oldu ve "İmparator" lakabıyla tanındı. Asıl adı İbrahim Tatlı olan Tatlıses, 1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa’da yoksul bir ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi.
Annesi Kürt, babası Arap kökenli olan sanatçı, çocukluğunu zor şartlarda geçirdi; kendi ifadesiyle bir mağarada doğdu, okula gidemedi ve inşaatlarda demir ustası olarak çalıştı.
Sesinin keşfi, Adana’da inşaatta türkü söylerken bir yapımcı tarafından duyulmasıyla gerçekleşti. 1970’lerden itibaren müzik kariyerine başladı, arabesk, halk müziği ve pop-folk tarzlarında onlarca albüm çıkardı; milyonlarca plak ve kaset sattı.
Türkiye’de ve Orta Doğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Sanatçı aynı zamanda oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı, televizyon programcısı ve başarılı bir iş insanı olarak tanındı. Kebap salonları, otel, televizyon kanalı, giyim markası gibi yatırımlarıyla servet biriktirdi.
2011 yılında silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı, ancak tedavilerle hayata tutundu ve kariyerine devam etti.
Özel hayatında çeşitli evlilikler yaşadı ve çocuklar (örneğin Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak gibi) ile gündeme geldi; son yıllarda İzmir’e yerleşti ve ailevi konularla da konuşuldu.
Günümüzde (2026 itibarıyla) 74 yaşında olan İbrahim Tatlıses hâlâ hayattaydı ve Türk kültürünün vazgeçilmez bir simgesi olarak anılmaya devam etti.