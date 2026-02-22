La Liga'nın 25. haftasında lider Real Madrid, son dönemde çıkış yakalayan ve 5 maçlık namağlup serisi bulunan Osasuna'ya konuk oldu.

OSASUNA İLK YARIYI PENALTI GOLÜYLE ÖNDE KAPATTI

Estadio El Sadar'da oynanan karşılaşmada Osasuna Ante Budimir'in penaltıdan attığı golle 38'inci dakikada öne geçti.

VINICIUS JR. YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Ev sahibi ekip devreye 1-0'lık üstünlükle girerken Real Madrid son haftaların en çok konuşulan ismi Vinicius Junior ile 73'te skora dengeyi getirdi.

Osasuna, Raul Garcia'nın mükemmel golüyle yeniden önde! 😱🔥 pic.twitter.com/n8WlxLks9J — S Sport (@ssporttr) February 21, 2026

REAL MADRID UZATMALARDA GELEN GOLLE YIKILDI

Real Madrid maçın son bölümünde öne geçmek için baskısını artırsa da Raul Garcia de Haro'nun 90+1'deki golüne engel olamadı ve 2-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

BARCELONA'YA LİDERLİĞİ GERİ ALMA ŞANSI DOĞDU

Bu sonuçla 60 puanda kalan Real Madrid geçtiğimiz hafta Barcelona'dan devraldığı liderliği tehlikeye attı. Barcelona eğer evinde Levante'yi yenerse yeniden zirveye yükselecek.

OSASUNA NAMAĞLUP SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Öte yandan Real Madrid galibiyetiyle yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Osasuna ise puanını 33'e yükselterek üst sıraları zorlamaya aday olduğunu bir kez daha kanıtladı.

ARDA GÜLER İLE MPABBE'NİN POZİSYONU ÇOK TARTIŞILDI

Maça ilk 11'de başlayarak 82 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler'in Kylian Mbappe ile anlaşmazlık yaşadığı bir pozisyon damga vurdu.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada tartışma konusu olan pozisyonda; sol kanatta Mbappe'nin pasında topla buluşan Arda Güler ceza sahasına doğru hareketlendikten sonra bir kez daha aynı bölgeye dönmek istedi.

O esnada Mbappe ile Vinicius'un yan yana kendisinden pas beklediğini gören Arda Güler bir anlık tereddüt yaşadı. Mbappe, Arda Güler'in kararsız kalmasının ardından hatasını anlayarak ceza sahasına doğru hareketlendi ve milli oyuncu da pası Vinicius'a aktardı.

Sosyal medya birçok futbolsever, bu pozisyonda Mbappe'nin takım oyununu baltaladığını savunurken Arda Güler'e de neden ceza sahası içerisini zorlamak yerine yeniden topu kanada açmak için ısrarcı olduğu yönünde eleştiriler yapıldı.

Bu pozisyon maçın kırılma anı olmasa da Real Madrid'de yıldız futbolcuların saha içerisindeki otoritesinin takım oyununun önüne geçtiğine dair bir örnek olarak görüldü.