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Kaynak: DHA

Dörtyol Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Kampüsü arkasında bulunan Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı Uydukent Durak Başkanlığı'na ait konteynerde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden çıkan S.K., Osman Bulaş'ın durak başkanı olduğu minibüs hattında çalışmak istedi.

Bulaş'ın gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle S.K.'nin talebini reddetmesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı.

İddiaya göre, S.K. ve beraberindeki bir grup olay günü gözdağı vermek amacıyla durağa geldi. Burada S.K. ve beraberindekilerle Osman Bulaş arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Bulaş vuruldu. Yaşanan arbedede minibüs şoförü İ.Ç. (38) de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemede, Osman Bulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kayıtları, plaka tanıma sistemleri ve saha çalışmalarıyla kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Pompalı tüfekle ateş açtığı belirlenen Y.B., Ataköy Mahallesi'nde kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyon kapsamında S.K. ve Y.B.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ve bıçak ele geçirildi. Polis merkezindeki sorguları tamamlanan 18 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.