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Kaynak: AA / İHA

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nde su seviyesine ilişkin sevindiren veriler açıklandı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yürütülen koruma çalışmaları ve alternatif su kaynakları sayesinde gölde geçen yıla göre yükseliş yaşandığını duyurdu.

SU SEVİYESİ 11 SANTİMETRE YÜKSELDİ

SASKİ tarafından paylaşılan verilere göre, Sapanca Gölü'nün su seviyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 11 santimetre arttı.

7 Ağustos 2025 tarihinde 29,79 metre olarak ölçülen su seviyesi, bugün itibarıyla 29,90 metre seviyesine ulaştı.

ALTERNATİF SU KAYNAKLARI DEVREYE ALINDI

Yetkililer, gölün korunması amacıyla alternatif su kaynaklarının oluşturulduğunu, kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ve yeni kaynaklardan göle su aktarımının devam ettiğini bildirdi.

Bu çalışmalar sayesinde göldeki su kaybının önemli ölçüde yavaşlatıldığı ifade edildi.

GÖLE AKTARILAN SU MİKTARI İKİ KATINA ÇIKTI

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sarp Deresi'nin ardından Mollaköy Göleti'nden de Sapanca Gölü'ne su aktarımına başlandığını açıkladı.

İkinci pompanın devreye alınmasıyla birlikte göle aktarılan su miktarının iki katına çıktığını belirten Sakallıoğlu, sağlanan ilave su desteğiyle yaklaşık 210 bin abonenin günlük su ihtiyacına karşılık gelebilecek önemli bir kapasitenin göle kazandırıldığını söyledi.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Sakallıoğlu, elde edilen olumlu tabloya rağmen suyun bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara tasarruf çağrısında bulundu.

Yetkililer, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için her damlanın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, özellikle yaz aylarında suyun dikkatli kullanılmasının kritik olduğunu belirtti.