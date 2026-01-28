Tokat’ın Niksar ilçesinde bir vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesi, araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla yapılan ödemelerde alınan komisyon bedelleriyle ilgili emsal teşkil edecek bir karara imza atılmasını sağladı. Tüketici Hakem Heyeti, muayene ücretine ek olarak alınan komisyon bedelinin iadesine karar verdi.

65,63 TL’LİK EK ÜCRET YARGIYA TAŞINDI

Olay, 4 Kasım 2025 tarihinde Ali Kaya isimli vatandaşın motosikletini muayene için Niksar TÜVTÜRK istasyonuna götürmesiyle başladı. Muayenenin ardından ödeme noktasına giden Kaya, ücreti kredi kartıyla ödemek istediğinde kendisinden 65,63 TL "komisyon bedeli" istendi. Ek ücretin yasal dayanağı olmadığını söyleyerek itiraz eden Kaya, ödemenin zorunlu tutulması sebebiyle soluğu işlem makbuzuyla Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı.

'EK HİZMET BEDELİ TALEP EDİLEMEZ'

Tüketici Hakem Heyeti, başvuruyu inceledikten sonra kararını 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi çerçevesinde oluşturdu. İceleme sonrası, üye işyerlerinin mal veya hizmet satışı sırasında kredi kartı kullanan tüketicilerden komisyon, ek ücret ya da benzeri isimlerle ödeme isteyemeceğini belirtti.

Heyet, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek fark alınmasının mevzuata aykırı olduğuna karar vererek tahsil edilen 65,63 TL’nin TÜVTÜRK tarafından tüketiciye geri verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

'HAKKIMI ARADIM AMA İCRA SÜRECİ ENGEL OLDU'

Haklılığı mahkeme kararıyla tescillenen Ali Kaya, yaşadığı süreci "4 Kasım tarihinde muayene için gittiğimde komisyon alınacağı söylendi. Alınmaması gerektiğini ifade etmeme rağmen mecburen ödedim. Detaylı makbuzumu alarak Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum ve heyet ücretin iade edilmesine karar verdi. Ancak TÜVTÜRK genel merkeziyle yaptığım görüşmede ücretin iade edilmeyeceğini, istersem icra yoluna başvurabileceğimi söylediler. İcra masraflarının üzerime kalabileceği endişesiyle süreci bir adım ileriye taşıyamadım." diyerek anlattı.