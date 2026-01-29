Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftalık Lig Etabı süreci bugün oynanan son hafta maçlarıyla birlikte tamamlandı. Galatasaray Lig Etabı'nı 20. sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.
30 Ocak Cuma günü TSİ 14:00'te çekilecek kurayla birlikte Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmeleri belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maç sonuçları:
Pafos FC 4 - 1 Slavia Prag
PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Münih
Monaco 0 - 0 Juventus
Ajax 1 - 2 Olympiakos
Manchester City 2 - 0 Galatasaray
PSG 1 - 1 Newcastle United
Athletic Bilbao 2 - 3 Sporting CP
Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal
Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt
Arsenal 3 - 2 Kairat
Club Brugge 3 - 0 Marsilya
Borussia Dortmund 0 - 2 Inter
Napoli 2 - 3 Chelsea
Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham
Benfica 4 - 2 Real Madrid
Union Saint-Gilloise 1 - 0 Atalanta
Barcelona 4 - 1 Kopenhag
Liverpool 6 - 0 Karabağ
ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
1. Arsenal: 24 Puan
2. Bayern Münih: 21 Puan
3. Liverpool: 18 Puan
4. Tottenham: 17 Puan
5. Barcelona: 16 Puan
6. Chelsea: 16 Puan
7. Sporting: 16 Puan
8. Man City: 16 Puan
---------------------
9. Real Madrid: 15 Puan
10. Inter: 15 Puan
11. PSG: 14 Puan
12. Newcastle: 14 Puan
13. Juventus: 13 Puan
14. Atl. Madrid: 13 Puan
15. Atalanta: 13 Puan
16. Leverkusen: 12 Puan
17. Dortmund: 11 Puan
18. Olympiakos: 11 Puan
19. Club Brugge: 10 Puan
20. Galatasaray: 10 Puan
21. Monaco: 10 Puan
22. Qarabağ: 10 Puan
23. Bodo/Glimt: 9 Puan
24. Benfica: 9 Puan
----------------------
25. Marsilya: 9 Puan
26. Pafos: 9 Puan
27. USG: 9 Puan
28. PSV: 8 Puan
29. A. Bilbao: 8 Puan
30. Napoli: 8 Puan
31. Kopenhag: 8 Puan
32. Ajax: 6 Puan
33. Frankfurt: 4 Puan
34. Slavia Prag: 3 Puan
35. Villarreal: 1 Puan
36. Kairat: 1 Puan