Şampiyonlar Ligi'nde 8 haftalık Lig Etabı süreci bugün oynanan son hafta maçlarıyla birlikte tamamlandı. Galatasaray Lig Etabı'nı 20. sırada tamamlayarak play-off turuna kaldı.

30 Ocak Cuma günü TSİ 14:00'te çekilecek kurayla birlikte Şampiyonlar Ligi Play-Off eşleşmeleri belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maç sonuçları:

Pafos FC 4 - 1 Slavia Prag

PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern Münih

Monaco 0 - 0 Juventus

Ajax 1 - 2 Olympiakos

Manchester City 2 - 0 Galatasaray

PSG 1 - 1 Newcastle United

Athletic Bilbao 2 - 3 Sporting CP

Bayer Leverkusen 3 - 0 Villarreal

Atletico Madrid 1 - 2 Bodo/Glimt

Arsenal 3 - 2 Kairat

Club Brugge 3 - 0 Marsilya

Borussia Dortmund 0 - 2 Inter

Napoli 2 - 3 Chelsea

Eintracht Frankfurt 0 - 2 Tottenham

Benfica 4 - 2 Real Madrid

Union Saint-Gilloise 1 - 0 Atalanta

Barcelona 4 - 1 Kopenhag

Liverpool 6 - 0 Karabağ

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

1. Arsenal: 24 Puan

2. Bayern Münih: 21 Puan

3. Liverpool: 18 Puan

4. Tottenham: 17 Puan

5. Barcelona: 16 Puan

6. Chelsea: 16 Puan

7. Sporting: 16 Puan

8. Man City: 16 Puan

---------------------

9. Real Madrid: 15 Puan

10. Inter: 15 Puan

11. PSG: 14 Puan

12. Newcastle: 14 Puan

13. Juventus: 13 Puan

14. Atl. Madrid: 13 Puan

15. Atalanta: 13 Puan

16. Leverkusen: 12 Puan

17. Dortmund: 11 Puan

18. Olympiakos: 11 Puan

19. Club Brugge: 10 Puan

20. Galatasaray: 10 Puan

21. Monaco: 10 Puan

22. Qarabağ: 10 Puan

23. Bodo/Glimt: 9 Puan

24. Benfica: 9 Puan

----------------------

25. Marsilya: 9 Puan

26. Pafos: 9 Puan

27. USG: 9 Puan

28. PSV: 8 Puan

29. A. Bilbao: 8 Puan

30. Napoli: 8 Puan

31. Kopenhag: 8 Puan

32. Ajax: 6 Puan

33. Frankfurt: 4 Puan

34. Slavia Prag: 3 Puan

35. Villarreal: 1 Puan

36. Kairat: 1 Puan