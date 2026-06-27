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Mahkeme, 2026 YKS sonuçlarını etkileyebilecek kritik bir davayı değerlendirmeye hazırlanıyor. Şanlıurfalı üniversite adayı Abdullah Güner, Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) adaylar arasında fırsat eşitsizliği yarattığını savunarak uygulamanın durdurulması talebiyle dava açtı.

BAŞARI PUANI ANAYASA'YA AYKIRI MI?

Güner, devlet okulları ile özel okullar arasında notlandırma açısından denetim farkı bulunduğunu, bazı özel okullarda notların gerçeği yansıtmayacak şekilde yükseltildiğini öne sürerek OBP'nin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu iddia etti. Daha önce CİMER, TBMM Milli Eğitim Komisyonu, MEB, ÖSYM ve YÖK'e yaptığı başvurulardan sonuç alamayan Güner, konuyu yargıya taşıdı.

Şanlıurfa'da açılan dava, "acil" koduyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesi halinde, 2026 YKS'ye giren yaklaşık 2,4 milyon adayın yerleştirme sıralamalarının yeniden hesaplanması gündeme gelebilecek.

Güner, davayı yalnızca kendi adına değil, OBP nedeniyle mağdur olduğunu düşündüğü tüm adaylar için açtığını belirterek, olumsuz bir karar çıkması halinde süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını ifade etti.

OBP mağduru Abdullah Güner'in mahkeme öncesinde ilgili kurumlara yaptığı yazılı başvuruya aldığı yanıtlar ise şöyle oldu:

TBMM: "Tüm milletvekilleri, başvurudan haberdar edildi. Kanun değişikliği gerekir."

MEB: "Özel okullarda, OBP usulsüzlüğüne dair bilgi ve belgelerinizi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmeniz gerekiyor."

ÖSYM: "Biz sadece belirlenen kanunlar çerçevesinde sınavları yapıyoruz. Yetkimiz sınırlı."

YÖK: "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanunu'na göre ÖSYM'nin yaptığı sınav sonuçlarıyla YKS yerleştirmesi yapılır."

MAHKEME YKS SIRALAMALARINI DEĞİŞTİRECEK BAŞVURUYA "ACİL" KARAR VERECEK

Şanlıurfa'da açılan dava, "Acil" koduyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Dava dilekçesinde, anayasanın 10. maddesindeki "kanun önünde eşitlik" ve 42. maddesindeki "eğitim ve öğretim hakkı" ifadelerine göre devletin eğitimde fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği ve şişirilmiş OBP notlarının anayasaya aykırı olduğu savunuldu.