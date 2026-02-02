Milyonlarca kredi kartı ve ihtiyaç kredisi kullanan kişileri ilgilendiren kredi yapılandırmaları belli oldu. Kredi kartı borcunun dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödenmemiş şartı bulunuyor. Kısacası kredi kartının asgarisini ödeyen ya da hiç ödeme yapamayan kişiler yapılandırmadan faydalanacak.

İhtiyaç kredisinde durum farklı. 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi ödemesi bulunanlar yapılandırmadan yararlanacak. Örnek verilirse aylık ödemesi 20 bin lira olan ihtiyaç kredisinin taksiti bir ay içinde ödenmemişse yapılandıracak.

DETAYLAR ŞEKİLLENDİ

NTV’de yer alan habere göre; yapılandırmada yüzde 3,11 oranında faiz uygulanacak ve diğer vergiler olan BSMV, KKDF dahil olacak. Yapılandırmaya 3 ay içinde başvurulacak ve 48 ay vadeyle sınırlı kalacak.

Kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde ellisi ödeme yapılıncaya kadar ilgili bankaca, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmaması şartı getiriliyor. Yeniden yapılandırılan tutar, kredi kartı limitini aşması durumunda yapılandırma tutarının kart limitini aşan kısmı limit aşımı olarak kayda alınmayacak.

AYLIK ÖDEME MİKTARLARI TEK TEK HESAPLANDI

50 bin liralık kredi ya da kredi kartı borcu olan birisi 12 ay vadede yüzde 3,11 faiz oranıyla yapılandırma yaptığında aylık ödemesi 5 bin 340 lira çıkıyor. Diğerleri ise şu şekilde çıktı:

100 bin lira için aynı şartlar altında 10 bin 681 lira,

500 bin lira için 53 bin 409 lira

1 milyon lira için 47 bin 520 lira.