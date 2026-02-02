Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilere, bürokratlara yönelik hakaret ve şantaj içerikli paylaşımlar üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medyada “Sakar Altı-Sakar Üstü” isimleriyle paylaşımlar yapan hesabın yanı sıra “Agah Beyoğlu”, “Saffet Karaman” gibi çok sayıda sahte sosyal medya hesabını kullananlara operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlardan Cemal Demirtaş, Kürşat Keskin ve Serap Ülkü Özdemir, Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Demirtaş ve Keskin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada Cemal Demirtaş'ın Gazze'ye Destek Platformu Sözcüsü olduğu ortaya çıktı.

Cemal Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatırlanan “Rabia” selamı vermesi dikkat çekti.

Evinde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu bulunan Serap Ülkü Özdemir ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi ile cezalandırıldı. Serap Ülkü Özdemir'in geçmişte AKP Muğla Milletvekili aday adayı olduğu ve Dijital Medya ve Yayıncılar Derneği Başkanlığı görevini sürdürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Serdar Cemal Süzeroğlu ise "Serdar Cemal Hoca" adlı sosyal medya hesabından dini paylaşımlarda bulunuyordu.

Operasyonda gözaltına alınan diğer isimler, Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Pınar Boyacı, Sefa Kara, Habip Demir, İshak Büyükünal ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Sahte hesaplarla hedef alınarak tehdit, şantaj ve hakaret içerikleriyle kumpas kuruldukları belirlenen AKP'li ve MHP'li siyasetçilerin yanı sıra bürokratlar ve kamu görevlileri ise şu isimlerden oluşuyor:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel, AKP'li siyasetçi Prof. Dr. Aydın Ayaydın, AKP Muğla Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Duygu Pınar Marçalı Doğru, Muğla İl Sağlık Müdürü Gültekin Akça'nın eşi Dr. Eriş Başaran Akça.