Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) ödeme takvimi hızlandı. Yılın ilk taksiti için son haftaya girildi. Cezalı duruma düşmemek adına gözler 2 Şubat Pazartesi gününe döndü.

MTV, yalnızca bir ödeme kalemi değil, aracın muayeneden satışa kadar birçok resmi işleminde karşımıza çıkıyor.

MTV NEREDEN ÖDENİR, HANGİ KANALLAR AÇIK?

Ödeme kanalları ise merak ediliyor. MTV ödemeleri vergi dairelerinden, PTT şubelerinden ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilir. Öte yandan bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de işlem yapılıyor. Hızlı ödeme için Dijital Vergi Dairesi seçeneği de bulunuyor. Dijital sistemlerin gün içinde 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Peki süre geçirilirse ne olur? Her gün için gecikme faizi uygulanır. Bununla birlikte aracın muayene işlemleri yapılamıyor, satış ve devir işlemleri de gerçekleştirilmiyor. Satış ve devir işlemleri de yapılamıyor. Bu nedenle son tarih yaklaşırken, ödeme planını şimdiden netleştirmek araç sahipleri için işleri rahatlatıyor.