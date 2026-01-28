Yeniçağ Gazetesi
28 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları

Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları

Temsilcimiz Galatasaray sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta maçlarının hepsi bugün 23.00'te oynanacak. İşte karşılaşmalar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 1

TEMSİLCİMİZ SAHADA

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı 7 maçta 10 puan toplayarak son haftaya 17. sırada giriş yaptı; ilk 24 hedefi için kritik bir maça çıkıyoruz.

1 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 2

Ajax- Olympiakos

2 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 3

Arsenal - K. Almaty

3 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 4

Athletic Bilbao - Sporting CP

4 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 5

Atletico Madrid - Bodo/Glimt

5 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 6

Barcelona - Kopenhag

6 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 7

Bayer Leverkusen - Villarreal

7 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 8

Benfica - Real Madrid

8 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 9

C. Brugge - Marsilya

9 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 10

B. Dortmund - Inter

10 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 11

E. Frankfurt - Tottenham

11 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 12

Liverpool - Karabağ

12 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 13

Manchester City - Galatasaray

13 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 14

Monaco - Juventus

14 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 15

Napoli - Chelsea

15 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 16

Pafos - Slavia Prag

16 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 17

PSG - Newcastle United

17 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 18

PSV - Bayern Münih

18 19
Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları - Resim: 19

Royale Union SG - Atalanta

19 19
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro