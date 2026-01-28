Temsilcimiz Galatasaray sahada: İşte Şampiyonlar Ligi maçları

TEMSİLCİMİZ SAHADA
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı 7 maçta 10 puan toplayarak son haftaya 17. sırada giriş yaptı; ilk 24 hedefi için kritik bir maça çıkıyoruz.
Ajax- Olympiakos
Arsenal - K. Almaty
Athletic Bilbao - Sporting CP
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Barcelona - Kopenhag
Bayer Leverkusen - Villarreal
Benfica - Real Madrid
C. Brugge - Marsilya
B. Dortmund - Inter
E. Frankfurt - Tottenham
Liverpool - Karabağ
Manchester City - Galatasaray
Monaco - Juventus
Napoli - Chelsea
Pafos - Slavia Prag
PSG - Newcastle United
PSV - Bayern Münih
Royale Union SG - Atalanta