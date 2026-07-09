Romanya'nın Kaloşvar kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Faroe Adaları'na 40-28 yenildi. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci mağlubiyetini aldı.
İLK YARIYI GERİDE KAPATTI
Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan Türkiye, ilk yarıda rakibinin etkili oyununa engel olamadı. Milliler, soyunma odasına 21-14'lük skorla geride girdi.
FAROE ADALARI FARKI AÇTI
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Faroe Adaları, maç boyunca oyun kontrolünü elinde tutarak parkeden 40-28 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, grupta üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.
GRUPTA SON RAKİP SIRBİSTAN
20 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, grup etabını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.