Erzurum’daki Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nda, Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz nezaretinde kampını tamamlayan milli yüzücüler Ahmet Mete Boylu ve Özgür Yonca, bireysel ve takım başarılarını sürdürmek için kulaç atmaya hazırlanıyor

AHMET METE BOYLU’DAN RİYAD’DA 4 ALTIN, 1 BRONZ BAŞARISI

Galatasaraylı milli yüzücü Ahmet Mete Boylu, 2025 yılında Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda hem bireysel hem de bayrak yarışlarında toplam 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Boylu, bu ivmeyi Avrupa arenasına taşımak istiyor.

ÖZGÜR YONCA’DAN GENÇLER DÜNYA VE AVRUPA’DA REKOR DERECELER

Genç kategoride dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde eden Galatasaraylı yüzücü Özgür Yonca, kariyerine yeni zaferler eklemek için hazırlanıyor. Yonca, daha önce gençler bayrak takımıyla Avrupa’da bronz madalya ve dünya şampiyonasında final yüzerek Türkiye rekoru kırmıştı.10-16 Ağustos Fransa’da Avrupa Şampiyonası’na Hazırlıkİki milli sporcu, erkek bayrak takımı olarak 10-16 Ağustos 2026 tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası’na katılacak. Kampın Erzurum’da yüksek irtifa koşullarında yapılmasının amacı, şampiyonada en iyi performansı sergilemek.

ERAY AÇIKGÖZ: “HEDEFİMİZ 2028’DE İLK KEZ ERKEK BAYRAK TAKIMIYLA OLİMPİYATLARA GİTMEK”

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, yaptığı açıklamada takım başarısının öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurguladı. Açıkgöz, “Federasyon olarak hedefimiz, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi ilk defa erkek bayrak takımıyla temsil etmek. 2024 Paris Olimpiyatları’nda kadın bayrak takımımızla bu temsiliyet sağlanmıştı. Şimdi erkeklerde de aynı başarıyı yakalamak istiyoruz” dedi.

Açıkgöz, “Şu anda 4x200 erkek bayrak takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda geçmiş başarılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Dünyanın en iyi takımlarıyla Avrupa’da mücadele edeceğiz. Ardından çok iyi bir sıralama alıp ülkemizi olimpiyatlarda takım olarak temsil etmek ana hedefimiz” ifadelerini kullandı. Ahmet Mete Boylu: “Avrupa’dan Altın Madalyayla Dönmek İstiyoruz” Milli yüzücü Ahmet Mete Boylu, İslami Dayanışma Oyunları’ndaki 4 altın ve 1 bronz madalyasını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu sene Avrupa Şampiyonası’na güçlü bir katılımla gidip altın madalyayla dönmeyi hedefliyoruz. Erzurum kampı da bunun için yapıldı. Bayrak takımıyla Avrupa’da ve 2028 Olimpiyatları’nda başarı yakalamak istiyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek en büyük motivasyonumuz.”

ÖZGÜR YONCA: “FİNAL YÜZÜP OLİMPİYAT KOTASI İÇİN İLK 12’YE GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Özgür Yonca ise gençlik kariyerindeki başarılarını şöyle özetledi: “Gençler Avrupa Şampiyonası’nda bayrak takımıyla üçüncü olduk, Gençler Dünya Şampiyonası’nda final yüzüp Türkiye rekoru kırdık. Erzurum kampı zor geçti ama sonuçlara güveniyoruz. Yazın Avrupa Şampiyonası’nda final yüzmek, ardından 2027 Dünya Şampiyonası’nda ilk 12 takıma girip 2028 Olimpiyatları’na katılmak istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu hedefe göre şekillendiriyoruz. ”Milli yüzücüler, Erzurum’daki yüksek irtifa kampının ardından Avrupa Şampiyonası’nda madalya ve olimpiyat yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor.