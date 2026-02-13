Başarılı yüzücü Bengisu Avcı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen Dünya Master Oyunları’nda katıldığı tüm branşlarda kürsüye çıkarak önemli bir başarı elde etti. Milli sporcu organizasyonda toplam 6 madalya kazanırken iki yeni Türkiye rekoruna da imza attı.

Ocean’s 7’yi tamamlayan ilk ve tek Türk sporcu unvanına sahip olan, buz yüzmede dünya şampiyonluğu bulunan Avcı, 30 yaş üstü sporcuların mücadele ettiği dev organizasyonda bir kez daha adından söz ettirdi.

DÜNYA MASTER OYUNLARI’NDA 6 MADALYA

90 ülkeden 25 binden fazla sporcunun katıldığı organizasyonda Bengisu Avcı, 500 metre serbest ve 400 metre karışıkta altın madalya kazandı. 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada gümüş elde eden milli yüzücü, 200 metre kelebek ile 200 metre kurbağalamada ise bronz madalya aldı. Böylece yarıştığı tüm kategorilerde kürsü görmeyi başardı.

Avcı, 100 metre kurbağalamada 1.27.02 ve 200 metre kurbağalamada 3.07.69’luk dereceleriyle masterlar kategorisinde iki yeni Türkiye rekoru kırdı.

35 branşta gerçekleştirilen Dünya Master Oyunları, 6 Şubat’ta başlayıp 14 Şubat’ta düzenlenecek kapanış töreniyle tamamlanacak.