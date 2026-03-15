İtalya Serie A'nın 29. haftasında Juventus Udinese'ye konuk oldu.

KENAN YILDIZ COŞTU, JUVENTUS GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Geçtiğimiz hafta Kenan Yıldız'ın yıldızlaşarak 1 gol, 1 asistlik katkısıyla Pisa karşısında sonuca giden ve kötü gidişata son veren Luciano Spalletti yönetimindeki Torino ekibi, Udinese deplasmanında da yine milli yıldızın harika performansıyla galip geldi.

BOGA'YA ASİST YAPTI

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada; Juventus ilk yarıyı Kenan Yıldız'ın asistinde Jeremie Boga'nın 38. dakikada ağları havalandırmasıyla 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ ASİSTİ OFSAYTA TAKILDI

Maç boyunca kilit pasları ve hücumda aldığı sorumlulukla Udinese savunmasına zorluk çıkaran Kenan Yıldız 74'üncü dakikada bu kez de Francisco Conceiçao'ya 'al da at' dedi ama pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

🇹🇷 | Kenan can do it all



Highest xA in a single Serie A match since the start of last season:



🥇 1.28 – Kenan Yıldız v Udinese (14 Mar 2026) 🆕

🥈 1.17 – Ademola Lookman v Genoa (5 Oct 2024)

🥉 1.17 – Francisco Conceição v Inter (27 Oct 2024)



Juve's Turkish superstar shines… pic.twitter.com/L6TrFI5zX6 — Sofascore Football (@Sofascore) March 14, 2026

SERİE A'DA EN YÜKSEK ASİST BEKLENTİSİNİ ÜRETTİ

Karşılaşma boyunca yüksek verimlilikle oynayan Kenan Yıldız Sofa Score'un verilerine göre; 1.28 asist beklentisiyle Serie A'da geçen sezonun başından bu yana en yüksek rakama ulaşan oyuncu oldu.

SPALLETTI MİLLİ YILDIZI ALKIŞLATTI

Uzatma dakikalarında Spalletti bir kez daha Kenan Yıldız'ı oyundan alarak alkışlattı. Büyüleyici performansının ardından genç yıldız sahayı yine alkışlar eşliğinde terk etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İDDİASINI DEVAM ETTİRİYOR

Juventus rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste ikinci maçını kazandı ve puanını 53'e yükselterek Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdi.