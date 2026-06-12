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Dünya sıralamasının 67. basamağında yer alan 24 yaşındaki milli sporcumuz Zeynep Sönmez, Den Bosch kentinde kortların tozunu yutturan turnuvada yarı finale yükselmek için mücadele verdi. Klasmanın 60. numarasında bulunan güçlü rakibi Magda Linette karşısında istediği oyunu korta yansıtmakta zorlanan Sönmez, müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Çekişmeli geçen ilk seti 6-4 kaybeden milli tenisçi, ikinci sette de rakibinin üstün oyununa karşılık veremeyerek bu seti de 6-2 geride kapattı. Korttan 2-0 mağlup ayrılan Zeynep Sönmez, sergilediği başarılı çeyrek final performansının ardından organizasyona veda etmiş oldu.