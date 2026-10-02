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Kaynak: AA

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da başarılı performansını sürdürerek adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Erel, çeyrek finalde dünya sıralamasının 150. basamağında bulunan İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

BİR NUMARALI SERİBAŞINI DA ELEMEYİ BAŞARDI

Turnuvanın son 16 turunda 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i saf dışı bırakan Yankı Erel, çeyrek finalde de Federico Cina'yı yenerek çıkışını sürdürdü.

FİNAL İÇİN RAKİBİ MATTIA BELLUCCI

Yarı finale yükselen milli tenisçi, yarın bir başka İtalyan raket Mattia Bellucci ile karşı karşıya gelecek.

Yankı Erel, bu mücadeleyi de kazanması halinde Jingshan Challenger'da finale yükselecek.