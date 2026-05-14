Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi’nde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı 4 katlı spor kompleksinin sauna bölümünde çıktı. Güreş, yüzme ve atletizm branşlarında milli sporcuların bulunduğu binadan yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, sauna bölümünde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.