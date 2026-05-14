Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda milli sporcular önemli bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip organizasyonu toplam 14 madalyayla tamamladı.

SON GÜNDE 3 MADALYA GELDİ

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde Türkiye’ye 3 bronz madalya daha geldi.

K44 erkekler +80 kiloda Adem Arda Özkul ile Osman Ertürk bronz madalya kazanırken, kadınlar +65 kiloda Fatma Nur Yoldaş kürsüye çıkmayı başardı.

3 ALTIN MADALYA

Milli takım organizasyonda 3 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Mahmut Bozteke erkekler 63 kiloda, Yusuf Yünaçtı erkekler 70 kiloda ve Gamze Özcan kadınlar 57 kiloda altın madalyaya uzandı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANANLAR

Kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül ile kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular finalde kaybetmelerine rağmen Avrupa ikinciliği elde etti.

BRONZ MADALYALAR

Şampiyonada bronz madalya kazanan isimler ise şöyle oldu:

Büşra Emire (47 kilo)

Tuana Çelik (57 kilo)

Zehra Orhan (65 kilo)

Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo)

Ali Can Özcan (58 kilo)

Hamza Tarhan (58 kilo)

Emre Bulgur (80 kilo)

Adem Arda Özkul (+80 kilo)

Osman Ertürk (+80 kilo)

Milli sporcular Münih’te madalyalara ambargo koydu.